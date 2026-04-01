Un gesto semplice, ma carico di significato. In occasione della Pasqua, la Failp Cisal Calabria — rappresentata dal Segretario Regionale Ester Cicero e dal Dirigente sindacale Filippo Fontana — ha scelto di essere presente accanto ai bambini ricoverati nel reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, affiancando l’iniziativa “Un uovo per un sorriso” promossa dall’ABIO (Associazione per il Bambino in Ospedale).

Giochi e uova di Pasqua distribuiti ai piccoli degenti: un modo concreto di dire che nessuno deve sentirsi solo, nemmeno tra le mura di un ospedale.

Cicero e Fontana hanno sottolineato come l’iniziativa nascesse dalla volontà di portare calore umano e vicinanza reale a bambini e famiglie in un momento delicato, trasformando un gesto festivo in un atto di solidarietà autentica.

Il personale medico del reparto, diretto da Rita Agnello, ha accolto la visita con grande apprezzamento, riconoscendo quanto momenti come questo incidano positivamente sul percorso di cura dei piccoli pazienti.

La presidente di Abio, Giovanna Curatola, ha espresso riconoscenza alla Failp Cisal Calabria per la sensibilità dimostrata, sottolineando il valore di una presenza sindacale che va oltre il perimetro del lavoro per toccare la dimensione più umana della comunità.

La Cisal conferma così la propria vocazione: non solo tutela dei lavoratori, ma presenza attiva nel tessuto sociale della Calabria.