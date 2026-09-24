Gli uffici resteranno aperti al pubblico dalle ore 7:00 alle ore 23:00
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Apertura straordinaria dell’Ufficio centrale e degli uffici dei servizi demografici presso le Circoscrizioni di decentramento, nella giornata di domenica 27 settembre 2026: gli uffici resteranno aperti al pubblico dalle ore 7:00 alle ore 23:00, per i servizi connessi alle consultazioni elettorali e il rilascio della Carta d’Identità Elettronica (CIE), che potrà essere richiesta senza prenotazione.
Si avvisa che, in vigenza della disciplina transitoria ex art. 11 del D.L. 26 giugno 2026, n. 108 che prevede una proroga della validità della carta d’identità cartacea, quest’ultima non può essere utilizzata per viaggi all’estero, anche qualora riporti una data di scadenza successiva al 3 agosto 2026.
Si invita la cittadinanza a provvedere per tempo alla sostituzione della carta d’identità cartacea con la Carta d’Identità Elettronica (CIE), che garantisce un maggiore livello di sicurezza contro le falsificazioni e consente di accedere ai servizi digitali della Pubblica Amministrazione.
Il cittadino dovrà presentarsi munito di:
• carta d’identità da sostituire, anche se ancora non scaduta;
• codice fiscale o tessera sanitaria;
• fotografia formato tessera recente, anche in formato elettronico su supporto USB. In questo caso il file della fotografia dovrà essere in formato JPG, avere una risoluzione di almeno 400 dpi e una dimensione massima non superiore a 500 KB;
• ricevuta del pagamento tramite circuito PagoPA.
Il costo della Carta d’Identità Elettronica è di € 22,20, da pagare esclusivamente utilizzando la piattaforma MyPay, aderente al circuito nazionale PagoPA.
Per eseguire il pagamento, è necessario accedere al link PagoPA Regione Calabria
https://pagopa.regione.calabria.it/home