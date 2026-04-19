Giovedì 23 aprile dalle 9 alle 13 sarà possibile visitare con ingresso ridotto il Museo diocesano e la Mostra San Prospero, un ponte tra due comunità recentemente inaugurata: esposti il dipinto La visione di San Prospero, opera del reggiano Cirillo Manicardi (1910) e un’ampia sezione documentaria dedicata alla storia dell’Istituto San Prospero a Reggio Campi.

Alle 11 i Servizi educativi museali proporranno San Giorgio, il Santo cavaliere, un'entusiasmante caccia al tesoro per bambini dai 5 ai 10 anni (partecipazione gratuita per le famiglie, grazie al contributo 8xMille alla Chiesa Cattolica). Tra indovinelli e codici segreti, i partecipanti dovranno usare tutta la loro astuzia e il loro coraggio per sconfiggere il drago e aiutare san Giorgio in una grande missione di salvataggio. Ad attenderli, nel corso di questa fantastica avventura, ci sarà anche un incontro speciale: un misterioso personaggio giunto direttamente dal passato!

L’apertura straordinaria del Museo e l’attività dedicata ai bambini si inseriscono nel programma di eventi che la Rete dei Musei e dei Siti culturali della città di Reggio Calabria propone il 23 aprile prossimo nella duplice ricorrenza della festività di San Giorgio, patrono della città, e della Giornata Internazionale del Libro.