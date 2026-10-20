Antonio Paolillo, noto esperto in sicurezza alimentare, e Fra Pietro Ammendola, Guardiano del Convento dei Frati Cappuccini e Rettore dell’Eremo della Madonna della Consolazione, i relatori che hanno offerto spunti al dibattito

Una profonda riflessione sulla dimensione antropologica, culturale e spirituale della nutrizione ha caratterizzato l'ultimo "caminetto" culturale promosso dal Rotary Club Reggio Calabria Sud - Parallelo 38. L'incontro, svoltosi nei locali della sede sociale di via Domenico Tripepi, si è sviluppato attorno al suggestivo tema “Cibo e spiritualità – Simbologia e sacralità del cibo nella storia dell’umanità”.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali e dall'introduzione della Presidente del Club, Michela De Domenico, che ha sottolineato come il Rotary si proponga ancora una volta come laboratorio di idee, capace di connettere tradizioni millenarie e sfide contemporanee attraverso l'analisi dei comportamenti umani fondamentali.

Il nucleo centrale del dibattito ha visto il confronto tra due relatori d'eccezione: il dott. Antonio Paolillo, noto esperto in sicurezza alimentare e Fra Pietro Ammendola Guardiano del Convento dei Frati Cappuccini e Rettore dell’Eremo della Madonna della Consolazione.

L’intervento di Antonio Paolillo ha tracciato un dettagliato excursus storico, evidenziando come l’atto del nutrirsi non sia mai stato un mero bisogno biologico, bensì un veicolo di messaggi sociali, identitari e culturali. Paolillo ha rimarcato il legame intrinseco tra la qualità delle risorse della terra e la sopravvivenza stessa della civiltà, richiamando la platea alla responsabilità etica contro lo spreco alimentare soffermandosi sui cibi Kosher e halal.