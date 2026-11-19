Dal 19 al 21 novembre la settima Rassegna Pro Sud riunisce professionisti dell'informazione, produttori, artigiani e giovani. In programma riconoscimenti nazionali, orientamento formativo, cooking show e degustazioni

Tre giornate per raccontare il Sud attraverso le persone che lo vivono, le imprese che vi investono, i prodotti che ne custodiscono la storia e i giornalisti che, con il loro lavoro, contribuiscono a farne conoscere il valore.

È questo lo spirito della 7ª Rassegna del Giornalismo Agroalimentare e Agroindustriale Pro Sud, in programma a Reggio Calabria dal 19 al 21 novembre 2026, promossa nell'ambito delle attività del Polo del Bergamotto 2015, con la collaborazione di ASA – Associazione Stampa Agroalimentare Italiana e la partecipazione della Fondazione ITS Academy Energia di Reggio Calabria.

La manifestazione, che avrà come punto di riferimento il Museo Nazionale del Bergamotto, propone un programma che mette insieme informazione, formazione, cultura gastronomica, produzioni di qualità e testimonianze di quanti operano quotidianamente nel mondo agroalimentare.

«Dove il giornalismo incontra le eccellenze del Sud» non è soltanto il motto della Rassegna, ma il filo conduttore di un'iniziativa che vuole dare spazio alle storie concrete: quelle degli artigiani, degli agricoltori, degli imprenditori e di quanti, spesso lontano dai riflettori, contribuiscono alla crescita economica e culturale dei territori.

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE – I GIOVANI, LA FORMAZIONE E IL VALORE DELLE IMPRESE

La prima giornata si aprirà alle ore 10 con il convegno dedicato all'Orientamento ITS 2026/27, un'occasione di confronto sul rapporto tra formazione specialistica, competenze professionali e opportunità di lavoro.

L'iniziativa, collegata alle attività della Fondazione ITS Academy Energia, intende richiamare l'attenzione su un tema particolarmente importante per il Mezzogiorno: offrire ai giovani percorsi formativi capaci di rispondere alle esigenze delle imprese e di creare prospettive occupazionali concrete.

Nella mattinata si terrà anche il Memorial Domenico Caminiti, dedicato al ricordo di un giovane pasticcere che, già nel 1995, contribuì a valorizzare il bergamotto attraverso la creazione di un dolce. Un riconoscimento che vuole tenere viva la memoria di una passione professionale e incoraggiare le nuove generazioni a credere nel proprio talento.

La giornata proseguirà con gli incontri dedicati alle eccellenze produttive e con i riconoscimenti a Vincenzo Curci, scrittore e agronomo; Vincenzo Galiano, al quale sarà attribuito il premio Guida turistica dell'anno; Alfonso Forciniti, imprenditore dell'omonima azienda; e Antonio Toscano, imprenditore del Feudo della Sagitta.

Nel pomeriggio prenderanno il via gli incontri di Gusto Sud, con la presentazione del volume Tipicità calabresi di Vincenzo Curci, accompagnata da un confronto con la giornalista Dominga Pizzi e da momenti di approfondimento gastronomico.

Spazio anche alle tradizioni dolciarie, tra cui le nacatole, espressione di una cultura alimentare popolare che continua a tramandarsi attraverso il lavoro delle famiglie e degli artigiani.

VENERDÌ 20 NOVEMBRE – LE STORIE DEL GUSTO DIVENTANO PROTAGONISTE

La seconda giornata entrerà nel vivo alle ore 17 con Gusto Sud – Comunichiamo sensazioni ed esperienze reali, il percorso di incontri che mette a confronto produttori, artigiani, giornalisti e professionisti del settore.

Il programma si svilupperà attraverso formule di racconto dai titoli originali: Letto e mangiato, Il prodotto nella terrina, Il prodotto nella tavolozza, Il prodotto tra due dita e Il vino nel calice.

Si parlerà di pane, conserve, prodotti della tradizione, dolci identitari e vini di qualità, con la partecipazione diretta di produttori, autori e rappresentanti delle confraternite gastronomiche.

Tra i protagonisti Barbara Froio, scrittrice e autrice del volume Il pane, e Ivan Muraca, imprenditore dell'azienda Muraca di Cicala, conosciuta anche per la produzione della tradizionale «A sarsa da nunna».

Particolare attenzione sarà riservata alla Piparella di Villa San Giovanni, Presidio Slow Food, una specialità dolciaria che custodisce un'importante testimonianza della tradizione gastronomica reggina.

Spazio anche al mondo vitivinicolo con il Mikaelis Zibibbo Passito 2022 dell'Azienda Vitivinicola Ceramida, della famiglia Passalacqua, una produzione che testimonia come passione, competenza e legame con la terra possano dare vita a risultati di particolare valore.

Nel corso della giornata saranno conferiti riconoscimenti a Barbara Froio, Ivan Muraca, all'Azienda Vitivinicola Ceramida, al giornalista Peppe Caridi, direttore di StrettoWeb, e a Daniele Cipollina, comunicatore e amministratore unico di ADV Maiora Comunicazione Integrata.

Tra le presenze della giornata anche la giornalista Dominga Pizzi, impegnata nella conduzione degli incontri e nel racconto delle esperienze produttive.

A rendere ancora più coinvolgente il programma saranno i cooking show e le degustazioni, attraverso i quali i prodotti presentati potranno essere conosciuti anche nelle loro applicazioni gastronomiche.

SABATO 21 NOVEMBRE – I GRANDI NOMI DEL GIORNALISMO E I CONSORZI DI TUTELA

La giornata conclusiva, con inizio delle attività pomeridiane alle ore 17, sarà dedicata ai riconoscimenti nazionali della Rassegna.

Saranno premiati quattro professionisti dell'informazione che, attraverso linguaggi e mezzi differenti, contribuiscono a raccontare il patrimonio agroalimentare, le imprese, le tradizioni e l'identità dei territori.

Piera Genta, giornalista e scrittrice, collaboratrice del Corriere della Sera – Torino e di Italia a Tavola, nonché coordinatrice per il Piemonte della guida Vinibuoni d'Italia, riceverà il Premio Giornalismo Nazionale – Stampa 2026, per una carriera dedicata alla valorizzazione delle eccellenze italiane attraverso un giornalismo rigoroso e sensibile.

Beppe Gandolfo, giornalista e volto dell'informazione televisiva Mediaset, riceverà il Premio Giornalismo Nazionale – Televisione 2026, per la capacità di raccontare al grande pubblico persone, territori, tradizioni e realtà produttive del nostro Paese.

Clara Mennella, giornalista professionista, già al Sole 24 Ore e vicedirettrice di Italia a Tavola, fondatrice di Oltre i Fornelli e direttrice di ASA Press, riceverà il Premio Giornalismo Nazionale – Web 2026, per il contributo alla diffusione della cultura enogastronomica attraverso l'informazione digitale.

Un riconoscimento di particolare prestigio, il Journalism Excellence Award 2026, sarà conferito a Simona Vitali, giornalista di Sala&Cucina e Il Bel Viaggio.

Il premio intende valorizzare una scrittura che supera la semplice cronaca, capace di restituire l'anima dei territori e delle persone. Particolarmente significativo il suo recente reportage dedicato a Reggio Calabria, pubblicato su Il Bel Viaggio, che ha riservato alla città la copertina e un ampio servizio, raccontandone tradizioni, cultura, spiritualità e potenzialità turistiche.

Alla cerimonia prenderà parte anche Saverio Scarpino, direttore editoriale di ASA Press e presidente dell'Associazione Stampa Agroalimentare Italiana, già insignito del Journalism Excellence Award 2025.

Accanto al giornalismo, la Rassegna darà spazio a tre importanti realtà del sistema delle indicazioni geografiche italiane.

Saranno premiati il Consorzio per la Tutela delle Clementine di Calabria IGP, presieduto da Maria Salimbeni; il Consorzio di Tutela della Pesca di Leonforte IGP, guidato da Domenico Di Stefano; e il Consorzio di Tutela dei Peperoni di Senise IGP, presieduto da Pasquale Pennella.

Tre produzioni diverse, accomunate dall'impegno per la tutela dell'origine, la qualità, il lavoro agricolo e la salvaguardia di tradizioni che costituiscono una parte importante del patrimonio economico e culturale del Mezzogiorno.

IL VALORE DEGLI INCONTRI E IL RUOLO DEI COOKING SHOW

Tra le presenze della Rassegna figurano Walter Cricrì, direttore nazionale degli Assaggiatori Pane; il professor Francesco Foti, dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria; e Vincenzo Curci, scrittore e agronomo.

Un ruolo importante sarà svolto dalle realtà associative del Polo del Bergamotto, in particolare dalla Confraternita del Bergamotto e del Cibo di Reggio Calabria e dalla Confraternita della Frittola Reggina 2019, impegnate nell'organizzazione dei laboratori esperienziali gastronomici.

I cooking show non saranno semplici momenti di intrattenimento, ma occasioni per mostrare come una materia prima possa trasformarsi in un piatto, come una ricetta possa custodire una storia e come il sapere artigiano possa essere trasmesso attraverso gesti, tecniche e racconti.

Dal pane ai dolci tradizionali, dalle preparazioni popolari alle interpretazioni contemporanee, la cucina diventerà uno strumento per conoscere più da vicino le eccellenze del Sud.

UNA RASSEGNA CHE NASCE DAL TERRITORIO E GUARDA OLTRE I SUOI CONFINI

«Da oltre trent'anni lavoriamo per dimostrare che il bergamotto e le produzioni identitarie della nostra terra non sono soltanto risorse economiche, ma rappresentano cultura, storia, lavoro e possibilità di sviluppo», sottolinea Vittorio Caminiti, fondatore dell'Accademia Internazionale del Bergamotto e coordinatore del Polo del Bergamotto 2015.

«Con questa Rassegna vogliamo soprattutto mettere in relazione le persone. Il produttore deve poter raccontare il proprio lavoro, il giornalista deve avere l'opportunità di conoscerlo direttamente e il pubblico deve poter comprendere quanto impegno, quanta conoscenza e quanti sacrifici si nascondano dietro un prodotto di qualità.

Non abbiamo la pretesa di organizzare grandi spettacoli. Ci interessa costruire occasioni autentiche di incontro, dare riconoscimento a chi merita e ricordare che il Sud possiede risorse straordinarie, spesso non sufficientemente conosciute e valorizzate.

E se riusciremo a far nascere anche soltanto una nuova collaborazione, un'opportunità per un giovane o una maggiore attenzione verso una piccola impresa, avremo raggiunto una parte importante del nostro obiettivo».

La settima edizione della Rassegna si presenta così come un appuntamento che unisce giornalismo e mondo produttivo, nella convinzione che raccontare bene il Sud significhi anche contribuire a costruirne il futuro.

7ª RASSEGNA DEL GIORNALISMO AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIALE PRO SUD

19, 20 e 21 novembre 2026 – Reggio Calabria

Museo Nazionale del Bergamotto

«Dove il giornalismo incontra le eccellenze del Sud»