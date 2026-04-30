È stata inaugurata, al Palazzo della Cultura ‘P. Crupi’, a Reggio Calabria, la mostra ‘Cieli d’Arte’, esposizione curata da Arnaldo Colasanti, con la collaborazione di Matteo Di Stefano. L’esposizione, aperta fino al 29 giugno 2026, propone un dialogo tra alcuni protagonisti assoluti dell’arte del Novecento, con oltre trenta opere tra cui quelle di: Burri, De Kooning, Picasso e Toti Scialoja, e una selezione di artisti contemporanei italiani già protagonisti alla Biennale di Venezia. Il progetto espositivo, promosso dalla Città Metropolitana, è realizzato con il contributo del Centro europeo Turismo e Cultura, della fondazione Toti Scialoja e della galleria La Nuova Pesa, e si configura come un percorso che mette al centro il tema della pace, della libertà espressiva e della forza immaginativa dell’arte.

Al taglio del nastro, oltre ai curatori della mostra, erano presenti anche il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, il sindaco facente funzioni del Comune, Mimmo Battaglia e l’ex senatrice Cinzia Leone. «Questa mostra - ha evidenziato Battaglia - è un inno alla bellezza, ed è una ulteriore occasione per visitare questo palazzo che giorno dopo giorno, sta diventato un grande tesoro per la cultura e per gli appassionati d’arte».

Versace ha sottolineato come «Palazzo Pasquino Crupi è sempre più punto di riferimento per la città e per i grandi eventi culturali. Nel corso di questi anni abbiamo aumentato sempre di più il nostro impegno per l’offerta culturale - ha aggiunto - un settore sul quale non abbiamo mai inteso diminuire la nostra attenzione». La mostra sarà visitabile gratuitamente, all’interno di un rinnovato percorso espositivo, messo in atto dal settore Cultura della Città Metropolitana e che contempla, inoltre, la mostra permanente di opere confiscate alla criminalità organizzata, comprese quelle derivate dal progetto ‘SalvArti’, e la mostra dedicata al campione del calcio italiano: Paolo Rossi.