Al cospetto dei numerosi familiari l’Amministrazione comunale, nella persona del delegato Gianni Latella, ha omaggiato con una pergamena il concittadino Paolo Raffa: per il prezioso traguardo delle 100 candeline.

La nostra città sta registrando sempre più spesso ricorrenze come queste: a testimonianza che l’aspettativa di vita si sta prolungando e dimostra, certamente, che le condizioni generali di vita (clima e alimentazione soprattutto) sono favorevoli.

Un dato positivo e rassicurante che diventa festa non solo familiare ma anche sociale.