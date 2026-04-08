In rappresentanza del Comune a formulare gli auguri al festeggiato il delegato Gianni Latella
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Al cospetto dei numerosi familiari l’Amministrazione comunale, nella persona del delegato Gianni Latella, ha omaggiato con una pergamena il concittadino Paolo Raffa: per il prezioso traguardo delle 100 candeline.
La nostra città sta registrando sempre più spesso ricorrenze come queste: a testimonianza che l’aspettativa di vita si sta prolungando e dimostra, certamente, che le condizioni generali di vita (clima e alimentazione soprattutto) sono favorevoli.
Un dato positivo e rassicurante che diventa festa non solo familiare ma anche sociale.