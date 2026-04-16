Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Istituto Comprensivo “Falcomatà-Archi” e dalla Delegazione cittadina delle Polisportive Giovanili Salesiane (PGS), che hanno realizzato presso il reparto il progetto “Mattinata in Musica”, ovvero un piccolo concerto ad opera degli studenti della scuola media “Ibico-Pirandello” in favore del reparto oncoematologico pediatrico.

Ad accompagnare gli studenti c’erano la Dirigente scolastica Serafina Corrado ed i professori di musica Renato Esposito, Simona Sciammarella e Giuseppe Matacera, e il Rappresentante genitori Avv. Annunziato Denisi.

L’iniziativa rappresenta il momento inaugurale della manifestazione sportiva, sociale e solidale, “Giochiamo Per Un Sorriso”: una manifestazione finalizzata alla raccolta fondi in favore della U.O.S.D. Oncoematologia Pediatrica del G.O.M., rivolta a piccoli e grandi, che la Delegazione delle P.G.S. di Reggio Calabria organizza annualmente da dodici anni.

Ad accogliere studenti sono stati il Direttore Amministrativo Aziendale, dott. Francesco Araniti, e la Responsabile dell’Unità Operativa, dr.ssa Rosalba Mandaglio. Il dott. Araniti ha portato i saluti del Commissario Straordinario ed ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, ringraziando la scuola per l’impegno educativo e sociale e le Polisportive Giovanili Salesiane per la costante e concreta vicinanza espressa in favore dell’Ospedale.

La dr.ssa Mandaglio si è unita ai ringraziamenti «per aver voluto fare questo regalo ad un Reparto la cui prima missione è quella di curare le malattie oncologiche, ma che si impegna quotidianamente per umanizzare il percorso di cura facendo vivere ai bambini in un ambiente sereno, tra attività didattiche e giochi. Mancava la musica – ha concluso – e oggi l’avete regalato a i nostri bambini ed anche a noi sanitari».

L’iniziativa si è svolta in un clima di grande familiarità, gli studenti sono apparsi molto concentrati e appassionati. Il concerto è stato apprezzato da tutti, in particolar modo dai piccoli pazienti.

Dell’iniziativa odierna, così come della manifestazione del prossimo giugno, ha parlato l’Avv. Filomena Iatì, Delegata provinciale PGS: «questa mattina siamo qua sia per lanciare la 12ª edizione di “Giochiamo per un Sorriso”, per rafforzare un legame che negli anni si è consolidato con il G.O.M., ma soprattutto per regalare quel sorriso ai bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica. “Mattinata in Musica” è un evento con un significato veramente profondo, perché la musica crea relazione, e gli studenti che hanno suonato oggi hanno detto con il loro gesto “Siamo qui per voi!” La solidarietà – ha continuato l’avv. Iatì – si può fare attraverso piccoli gesti, attraverso il tempo donato e attraverso azioni concrete come quelle di stamattina».

La Iatì ha concluso ringraziando il dott. Araniti e la dr.ssa Mandaglio per l’ospitalità e l’entusiasmo con cui accolgono sempre le iniziative delle P.G.S., il personale sanitario per la dedizione e l’amore che mette nel proprio lavoro, infine ha dato appuntamento al 13 giugno.

Significative anche le parole della dirigente scolastica dell’IC “Falcomatà-Archi”, che ha richiamato il valore educativo della musica e della solidarietà «elementi che – ha affermato – devono essere parte integrante della vita scolastica».

Al termine, gli studenti hanno regalato alla dr.ssa Mandaglio una fotografia dell’orchestra e tanti disegni colorati da appendere alle pareti del reparto.

Giochiamo per un Sorriso: l’evento, che si terrà il 13 e il 14 giugno, prevede percorsi motori, gonfiabili e Tornei di Calcio a 5, Pallavolo mista e altre attività ricreative.