«Approvata la proposta di un Osservatorio sulla condizione minorile nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria». Con questa notizia, resa pubblica durante la tavola rotonda tenutasi nel salone di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria, si sono chiusi i lavori della settimana dell’accoglienza, dell’affido e adozione iniziativa, che rientra nel progetto nazionale C.A.S.A., acronimo di Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza, e promossa dal Centro comunitario Agape, il Forum Famiglie, l’Ordine degli Assistenti Sociali, la Città metropolitana di Reggio Calabria.

Alla presenza dei referenti di alcuni degli organismi promotori e ai rappresentanti della Camera minorile di Reggio Calabria e dell’Università per stranieri Dante Alighieri.

«Una iniziativa molto innovativa che oltre a coinvolgere gli esperti del settore dell’infanzia e dell’adolescenza, ha avuto il merito di avere dato spazio ai giovani dei Liceo Alessandro Volta, del Fermi Boccioni e del Liceo T. Gullì, che hanno potuto così vivere una importante iniziativa formativa dialogando con le famiglie adottive e affidatarie». – ha ringraziato così, nel suo intervento, Carmelo Versace sindaco della città Metropolitana di Reggio e dopo di lui è stato il consigliere Marino a comunicare l’approvazione dell’Osservatorio sulla condizione minorile nel territorio della Città Metropolitana.

Mario Nasone di Agape, Pasquale Cananzi della Camera Minorile, Franca Panuccio della Dante, Alighieri, Luciana Megali del Forum associazioni familiari, Lucia Palumbo famiglia affidataria, hanno espresso soddisfazione per la larga partecipazione all’evento dei diversi attori istituzionali e sociali e si sono impegnati a dare continuità al lavoro avviato ed in particolare a svolgere azioni di monitoraggio rispetto agli impegni assunti dalle Istituzioni.

L’INIZIATIVA E LA MOZIONE DEL COMITATO DI MONITORAGGIO PER I MINORI

La settimana su accoglienza e affido e della mostra fotografica l’Arte di accogliere del progetto C.A.S.A.(Comunità, Alleanze e Solidarietà per l’Accoglienza), tenutasi a palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria dal 16 al 21 marzo 2026, ha visto la partecipazione di 150 studenti, di circa 200 tra operatori, famiglie e volontari coinvolti nei 5 workshop di approfondimento delle tematiche dell’infanzia e dell’adolescenza, eventi che hanno coinvolto docenti dell’Università Mediterranea, della Università per stranieri Dante Alighieri, dei Magistrati del Tribunale per i Minorenni di Reggio e Catanzaro, del Centro per la Giustizia Minorile, gli ordini professionali regionali degli assistenti sociali e dei pedagogisti, l’assessorato regionale al Welfare, l’Ufficio Scolastico regionale, la Camera minorile, i settori politiche sociali di diversi comuni, la Diocesi di Reggio-Bova, le comunità e i soggetti del terzo settore, le scuole, con il patrocinio della Città Metropolitana e della presidenza della Giunta Regionale.

A chiusura dei lavori, oltre al plauso per l’istituzione dell’Osservatorio sulla condizione minorile nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, i promotori hanno preso atto che in Calabria, secondo i dati acquisiti, sono circa cinquemila i minori che avrebbero bisogno di un affiancamento auspicano l’impegno di tutti affinché si lavori per costituire un vero e proprio popolo dell’accoglienza composto da cinquemila famiglie che si offrono per rendere questo servizio.