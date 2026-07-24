Il collegamento tra viale della Libertà e i Dipartimenti di Ingegneria e Agraria attraverso via Zehender migliora l’accessibilità al polo universitario. Realizzati anche 140 nuovi posti auto

Sarà inaugurata lunedì 27 luglio, alle ore 19.00, la nuova arteria completa il collegamento tra viale della Libertà e i plessi universitari di Ingegneria e Agraria attraverso il prolungamento di via Zehender.

La nuova viabilità della Cittadella Universitaria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, un'infrastruttura strategica destinata a migliorare i collegamenti tra la rete viaria cittadina e le strutture dell’Ateneo, con particolare riferimento ai Dipartimenti di Ingegneria e Agraria.

L'opera si sviluppa per circa 500 metri e offre un'alternativa al percorso di via Vito Inferiore, contribuendo ad alleggerire il traffico esistente e a favorire una mobilità più efficiente, sicura e sostenibile. Nell'ambito dell'intervento sono stati inoltre realizzati 140 nuovi posti auto a servizio dei Dipartimenti di Ingegneria.

L'infrastruttura è stata progettata per migliorare l'accessibilità al Polo universitario dal versante nord e per rafforzare il rapporto tra l'Università e la città. L'opera si inserisce infatti nel più ampio processo di rigenerazione urbana e di potenziamento delle infrastrutture di quell’area, contribuendo a rendere la Cittadella Universitaria sempre più moderna, funzionale e pienamente integrata nel tessuto urbano.