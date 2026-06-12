Un grave lutto ha colpito il mondo dell’imprenditoria reggina. E’ morto nelle scorse ore Demetrio Porcino, storico titolare dell’omonimo bar in via Aldo Moro, nel quartiere Gebbione della città dello Stretto. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente suscitando profonda commozione tra residenti, frequentatori del locale e nell’ambiente sportivo cittadino, dove Porcino era conosciuto per la sua presenza costante e il rapporto diretto con le persone.



