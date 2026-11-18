«Secondo appuntamento, presso la sala bar, con l’assistenza tecnica di Guerrisi Vincenzo, con le prime classi del Renda di Polistena, impegnate nell’esperienza dei caffè letterari e che ha visto gli studenti sviluppare ed esaminare dei testi di autori calabresi.

Un progetto curato dalla Professoressa Maria De Moro con l’assistenza dei docenti Romeo Raffaella e Zumbo Donatella e che per questo secondo incontro, ha visto i ragazzi impegnati a leggere e a esaminare brani di scrittori calabresi relativamente a temi che riguardano la diversità, l’accoglienza, la povertà, l’emigrazione.

Il tutto sotto la supervisione della rappresentante della DSGA Grazia Utano, la quale, ha potuto constatare il grande interesse degli studenti per questa iniziativa che aiuta alla lettura, alla riflessione e al giudizio critico.

Non poteva mancare il momento conviviale con dei piatti formati da un antipasto, un primo ed un secondo e un caffè servito dai ragazzi in perfetta divisa scolastica», conclude la nota stampa.