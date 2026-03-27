Il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace ha ricevuto oggi a Palazzo Alvaro le due nuove rappresentanti dell’Ente all’interno delle fondazioni partecipate ed individuate dopo la valutazione professionale dei curriculum presentati a seguito di due avvisi pubblici. Si tratta nello specifico della dott.ssa Domenica Magda Foti, che rappresenterà la Città metropolitana all’assemblea di comunità della fondazione ‘Istituto per la Comunità greca di Calabria’. La seconda è la dott.sssa Alice Andidero, nominata rappresentante della Città metropolitana in seno all’assemblea dei soci della fondazione ‘Marino per l'autismo onlus’. Le due nuove rappresentanti hanno incontrato il sindaco Versace a Palazzo Alvaro, insieme al capo gabinetto Antonino Castorina. L’auspicio della Città metropolitana è quello di aver individuato due professionalità qualificate in grado di offrire il necessario contributo per dare maggiore operatività alle due fondazioni.