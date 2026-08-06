Un'importante occasione di incontro e di promozione del territorio, richiamando ogni anno numerosi visitatori e appassionati delle tradizioni locali

Sabato 8 agosto torna a Piazza Borgo la 17ª Festa dell'Agricoltura, organizzata dall'Associazione Imprenditori Agricoli Mottesi. Un appuntamento dedicato alla valorizzazione dell'agricoltura, delle tradizioni e delle eccellenze del territorio.

Il programma prevede alle ore 11.00 la tradizionale sfilata dei trattori agricoli nel centro storico, alle 17.00 l'apertura degli stand gastronomici, alle 20.00 la degustazione dei prodotti tipici e, dalle 21.30, lo spettacolo musicale che concluderà la serata.

La manifestazione rappresenta un'importante occasione di incontro e di promozione del territorio, richiamando ogni anno numerosi visitatori e appassionati delle tradizioni locali. Gli organizzatori invitano cittadini e visitatori a partecipare a una giornata di festa all'insegna della convivialità e dei sapori autentici della Calabria.