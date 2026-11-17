Un viaggio imperdibile tra le eccellenze gastronomiche locali, la musica popolare e il divertimento più travolgente. Tutto è pronto per la terza edizione di San Roberto Valley Food 3.0, l'atteso evento organizzato dalla Pro Loco San Roberto che animerà la giornata di domenica 29 novembre nella splendida cornice del Parco delle Mimose.



Una maratona del gusto e dello svago senza precedenti: la manifestazione aprirà i battenti alle ore 12:00 per proseguire ininterrottamente fino a mezzanotte. Un'occasione unica per celebrare le tradizioni del territorio, pensata per soddisfare qualsiasi palato e accogliere visitatori di tutte le età.



Un trionfo di sapori: dal tipico allo street food (anche gluten-free)

L'area espositiva si trasformerà in un vero e proprio paradiso del gusto grazie a numerosi stand gastronomici pronti a deliziare i presenti con un'offerta ricca e variegata. Si spazierà dai grandi classici della tradizione, come gli imperdibili panini con le frittole, quelli con salsiccia e peperonata, i ricchi piatti di pasta al ragù di maiale e le profumate caldarroste, fino agli sfizi più amati dello street food, tra cui arrosticini, patatine fritte, patate rustiche, pizze e calzoni. Non mancherà spazio per i più golosi con irresistibili cannoli e crepes alla Nutella, il tutto accompagnato da ottimi vini e cocktail per brindare in compagnia. Grande attenzione sarà riservata anche alle esigenze alimentari di tutti, con la disponibilità di deliziosi panini e calzoni gluten-free.



Dalla musica dei DJ Vespa Club al super concerto di Tarantella Disco Folk

Il cibo e la convivialità saranno accompagnati da un programma di intrattenimento di altissimo livello che scandirà ogni momento della giornata. Dall'ora di pranzo e per tutto il pomeriggio, l'atmosfera si accenderà grazie all'energia e all'animazione dei grandissimi DJ Vespa Club, pronti a far ballare e divertire il pubblico immerso nel verde del parco. La sera, invece, i riflettori si accenderanno sul super concerto del gruppo Tarantella Disco Folk, che porterà sul palco un mix esplosivo e festoso di musica tradizionale e ritmi moderni capace di far scatenare i presenti fino a mezzanotte.



Una grande sinergia per il territorio

Il successo di un evento di tale portata è il risultato di una straordinaria collaborazione istituzionale e associativa. Come sottolinea con orgoglio il presidente della Pro Loco, Domenico Arlotta, la manifestazione nasce infatti dalla forte sinergia tra la Pro Loco San Roberto, il Comune di San Roberto, il Parco Nazionale dell'Aspromonte, la Città Metropolitana di Reggio Calabria, l'Istituto Alberghiero IPALBTUR "Giovanni Trecroci" di Villa San Giovanni e le preziose associazioni del territorio.



«San Roberto Valley Food 3.0 è molto più di una sagra: è la dimostrazione di cosa si può fare quando istituzioni, scuole, associazioni e comunità remano nella stessa direzione" — dichiara il presidente Domenico Arlotta — "Vi aspettiamo numerosi domenica 29 novembre al Parco delle Mimose per una giornata indimenticabile, ricca di gusto, allegria e condivisione. È un appuntamento assolutamente imperdibile».



L'appuntamento è dunque fissato per domenica 29 novembre a San Roberto: divertimento assicurato, ottima cucina e la calorosa accoglienza della comunità aspromontana vi aspettano.