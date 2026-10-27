Il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica al Comune l’ammissione al finanziamento. Le risorse saranno destinate al miglioramento della sicurezza dell’edificio scolastico, a tutela di alunni e personale

Un nuovo finanziamento per la sicurezza degli edifici scolastici di Scido.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato ufficialmente al Comune di Scido l'ammissione a finanziamento dell'opera “Interventi di adeguamento alle norme antincendio della scuola primaria di Scido” per un importo di 50.000 euro. Il finanziamento rientra nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed è finalizzato a sostenere gli interventi necessari a migliorare la sicurezza degli edifici pubblici destinati a uso scolastico.

Un risultato importante per la comunità scolastica e per il territorio: investire nella sicurezza degli spazi dedicati all’istruzione significa tutelare studenti, personale scolastico e famiglie, contribuendo a garantire ambienti sempre più sicuri e adeguati. Il Comune di Scido continua a lavorare per la qualità dei servizi destinati alla comunità, con particolare riguardo alla comunità scolastica.