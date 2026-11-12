Il nuovo sportello automatico presso l'Ufficio Postale permetterà ai cittadini di effettuare operazioni in modo semplice e sicuro. Il sindaco Giuseppe Zampogna: «Un intervento concreto che riduce le distanze e aiuta soprattutto gli anziani»

Nuovi servizi digitali e più autonomia per i cittadini dell'entroterra reggino. Presso l'Ufficio Postale di Scido è stato infatti installato un Postamat di ultima generazione. L'intervento rientra nel Progetto Polis – Casa dei Servizi Digitali, l'iniziativa promossa da Poste Italiane per favorire la coesione territoriale e potenziare l'accesso ai servizi pubblici nei piccoli centri.

Il nuovo sportello automatico segna un passo avanti significativo nella modernizzazione della rete postale locale. Grazie a questo dispositivo tecnologicamente avanzato, i residenti potranno svolgere numerose operazioni finanziarie e di sportello in totale sicurezza e senza dover dipendere dagli orari di apertura al pubblico.

Grande soddisfazione è stata espressa dall'Amministrazione comunale e dal sindaco Giuseppe Zampogna, che ha accolto con favore la novità. «Il Progetto Polis rappresenta un'opportunità concreta per le comunità locali, perché contribuisce a ridurre le distanze tra cittadini e servizi, garantendo maggiori possibilità di accesso anche nei territori più periferici», ha dichiarato il primo cittadino. Zampogna ha poi sottolineato l'impatto sociale dell'opera: «Il nuovo Postamat costituisce un servizio importante per Scido e per i suoi cittadini, soprattutto per le persone anziane e per quanti hanno maggiori difficoltà a raggiungere centri più grandi».

Dal Comune arriva dunque un ringraziamento a Poste Italiane per l'attenzione dimostrata verso la comunità. Mantenere attivi e modernizzare i presidi essenziali sul territorio rappresenta infatti uno strumento fondamentale per contrastare lo spopolamento delle aree interne e migliorare la qualità della vita quotidiana dei residenti.