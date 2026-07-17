Rendere lo studio delle discipline scientifiche più coinvolgente, superando la storica separazione tra cultura scientifica e cultura umanistica: è questa la sfida al centro della XXXI Scuola Estiva di Astronomia e Astrofisica nella progettazione di percorsi formativi che si svolgerà a Riace dal 20 al 25 luglio 2026 e avrà per tema “Costruire conoscenza, scienza ed umanesimo in dialogo: l'unità del sapere nell'era della complessità”.

L'iniziativa nasce dalla sinergia tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione), la Società Astronomica Italiana (SAIt) e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), mentre la direzione del corso è affidata alla professoressa Anna Brancaccio, già Dirigente Scolastico con incarico di collaborazione e consulenza presso la Direzione Generale del MIM in ambito matematico-scientifico-tecnologico.

Arrivata alla sua trentunesima edizione, la Scuola porta con sé una storia densa e una significativa evoluzione logistica. Nata infatti 31 anni fa come Scuola di Stilo, per successive necessità di natura logistica l'iniziativa si è successivamente spostata a Riace, dove le istituzioni locali e il Comune l'hanno accolta sin da subito con grande entusiasmo, contribuendo costantemente e con generosità alla sua ottima riuscita negli anni. Da questa edizione, inoltre, si registra un felice e importante ritorno con il rientro del Comune di Stilo che torna ufficialmente tra gli organizzatori dell'evento, rinsaldando un legame storico e territoriale prezioso. Dietro a questo percorso vi è il grande sogno della Società Astronomica Italiana che, trentuno anni fa, propose la nascita della Scuola alla Provincia (oggi Città Metropolitana) con l'obiettivo di realizzare nello Jonio reggino un polo di riferimento internazionale dove scienza, cultura e territorio si incontrano.

La Scuola prenderà ufficialmente il via lunedì 20 luglio con una giornata inaugurale che, dopo i saluti istituzionali, vedrà un momento di altissimo rilievo culturale aperto a tutta la cittadinanza: la lectio magistralis sul tema di grande attualità “Perché tornare sulla Luna?”, tenuta dalla professoressa Patrizia Caraveo, Presidente della Società Astronomica Italiana, che rappresenterà un'occasione unica per coinvolgere non solo il mondo della scuola, ma l'intera comunità sul valore scientifico della ricerca spaziale.

Contemporaneamente ai lavori dedicati ai docenti, Riace ospiterà un altro evento di assoluto rilievo scientifico nazionale, ovvero lo stage di preparazione per la squadra italiana che rappresenterà il Paese ai prossimi Campionati Internazionali di Astronomia, tra i cui giovanissimi talenti selezionati spiccano, con grande orgoglio per il territorio, due studenti calabresi: Davide Barberi, allievo del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Reggio Calabria, e Rachele Matarazzi, allieva del Liceo Scientifico “Guerrisi” di Cittanova.

In una società contemporanea segnata da transizioni tecnologiche repentine, dalla diffusione pervasiva dell'Intelligenza Artificiale e dalla crescente complessità dei fenomeni sociali, la frammentazione compartimentale dei saperi non appare infatti più adeguata; per questo la "Scuola Riace" risponde da anni a questa esigenza, offrendo ai docenti uno spazio di riflessione e aggiornamento culturale mirato a inserire la scienza in un contesto multidisciplinare ricco di ricadute metacognitive, con l'obiettivo fondamentale di formare cittadini consapevoli e capaci di interpretare criticamente la realtà, unendo rigore logico e immaginazione.

Il programma per i docenti si svilupperà attraverso un fitto calendario di conferenze, attività laboratoriali, osservazioni astronomiche ed esperienze sul territorio in cui temi di frontiera come l’esplorazione spaziale, la relatività, le onde gravitazionali e la modellizzazione matematica verranno affrontati non solo nei loro aspetti strettamente tecnici, ma anche nelle loro profonde implicazioni culturali, antropologiche e filosofiche, delineando un viaggio ideale per dare ordine al tempo e per guidare gli studenti in un'esplorazione del Cosmo che sia, al contempo, un'esplorazione dell'animo umano.

Attraverso il confronto sinergico con studiosi, ricercatori ed esperti provenienti da ambiti differenti, la scuola di formazione si propone infine come un'impareggiabile occasione di crescita professionale e umana, nella ferma convinzione che educare oggi significhi aiutare le nuove generazioni a comprendere la complessità del presente senza mai rinunciare all’unità della conoscenza e al valore profondamente umano della ricerca del sapere.