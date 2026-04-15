Presentata a palazzo Alvaro l'anteprima del festival del gelato artigianale a Reggio: sabato 18 aprile promozione di un prodotto di qualità e solidarietà per l'associazione “Il sorriso di Chiara e Natale”

«Il gelato può diventare un brand per Reggio Calabria, ma per essere riconosciuto va codificato come evento di respiro internazionale». Ad affermarlo in una nota stampa è il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, e candidato del centrosinistra alle prossime elezioni comunali, Domenico Battaglia, intervenuto a palazzo Alvaro alla presentazione dell'anteprima di “Scirubetta, festival del gelato artigianale”.

Insieme a lui il sindaco metropolitano, Carmelo Versace, l'assessore comunale alle Attività produttive Alex Tripodi e Angelo Musolino,presidente di Conpait. Accanto all'esaltazione di un prodotto tipico di Reggio, famoso in tutto il mondo come il gelato artigianale, la solidarietà per l'associazione “Il sorriso di Chiara e Natale”. L’anteprima del festival estivo si terrà sabato 18 aprile, dalle ore 17.30, a Piazza Italia, con stand di degustazione dedicati alle eccellenze del gelato artigianale reggino. L’iniziativa avrà anche una forte valenza sociale, con una raccolta fondi a favore dell’associazione “Il sorriso di Chiara e Natale”.

«Questa preview – ha aggiunto Battaglia - rappresenta un momento importante in vista dell’appuntamento di settembre. Si tratta di una manifestazione che ha un fortissimo legame con il territorio e che punta a valorizzare una nostra eccellenza riconosciuta nel mondo. Reggio Calabria deve ambire a diventare la capitale mondiale del gelato artigianale, costruendo un evento di livello internazionale. “Scirubetta”, dopo il successo degli ultimi anni, ha intrapreso la direzione giusta: deve diventare un volano di lavoro, sviluppo, turismo e promozione. Nella giornata del Made in Italy, crediamo che anche il “Made in Reggio” possa affermarsi su larga scala».

«Questa anteprima nasce anche per dare seguito al patto siglato con gli imprenditori del settore. Partiamo con un evento destagionalizzato che unisce promozione del territorio e valore sociale, dando spazio anche a chi opera quotidianamente nel volontariato» ha affermato Versace.

Tripodi ha chiarito: «Scirubetta rappresenta un appuntamento ormai consolidato e un’eccellenza nel panorama delle produzioni che uniscono tradizione e innovazione. Questa preview rafforza il legame con il territorio e con il mondo del volontariato, valorizzando le potenzialità del comparto artigianale».

A concludere, il presidente di Conpait Angelo Musolino: «Scirubetta è un progetto nato diversi anni fa che punta a diventare un evento internazionale riconosciuto. Possiamo e dobbiamo fare sempre meglio. Ci piace immaginare Reggio Calabria come capitale mondiale del gelato: stiamo già registrando i maestri gelatai che ospiti all'evento dall’America all’Asia».