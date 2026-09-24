Concluso il percorso annuale di sei volontarie, all’Auditorium comunale prende il via una nuova esperienza dedicata alla sostenibilità ambientale e al supporto scolastico

Condofuri ritrova voce ed entusiasmo nello sguardo e nelle mani delle nuove generazioni. Si è concluso l’8 settembre il percorso annuale di Servizio Civile Universale nato sotto il segno del progetto «Uniti per tutelare il nostro ambiente». Per tracciare un bilancio dell'esperienza e accogliere i nuovi volontari, lo scorso 21 settembre, presso l'Auditorium comunale, alla presenza della Sub Commissaria Prefettizia dott.ssa Maria Laura Tortorella, si è tenuto un incontro che ha rappresentato l’ufficiale passaggio di testimone a ventiquattro giovani dell’Area Grecanica.

L'anno trascorso ha visto sei volontarie protagoniste nella tutela del patrimonio naturale, dalla pulizia di spiagge e parchi al monitoraggio della flora locale, e nella realizzazione di iniziative sociali e culturali come il concorso fotografico «Condofuri attraverso i tuoi occhi» e la rassegna d'inclusione «L'Angolo dell'Amicizia». Un'esperienza che le giovani uscenti definiscono come un'importante occasione di crescita personale e di assunzione di responsabilità verso il territorio.

I nuovi volontari proseguiranno il cammino attraverso il progetto ecologico «Insieme per un futuro più verde e vivibile» e il percorso formativo e scolastico «Passo dopo passo… insieme per l’apprendimento».

Accogliendo i nuovi protagonisti, il Comune di Condofuri e il Servizio Civile Universale confermano il proprio costante impegno nella cura dei beni comuni e nella valorizzazione dei giovani, motore fondamentale per la costruzione di una comunità sempre più unita e sostenibile.

Il Servizio Civile vuole essere un ponte dove l'energia dei giovani e l'impegno del Comune si incontrano per far fiorire il territorio.