Un nuovo strumento di promozione del territorio e delle attività locali, a costo zero per il Comune di Siderno.

È stato consegnato al Palazzo Comunale il materiale illustrativo realizzato dalla Geoplan di Conegliano Veneto, frutto del progetto patrocinato dalla Giunta guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni con deliberazione n° 58 dello scorso 27 febbraio.

Si tratta di un progetto cartografico multimediale del Comune di Siderno (edizione 2026-2028), fortemente voluto dal Vicesindaco Salvatore Pellegrino per la sua capacità di coniugare utilità e gratuità, elaborato sulla base dei rilievi aerofotogrammetrici che consentono di individuare nei dettagli, oltre alla completa viabilità, anche tutti gli edifici, i parcheggi, le aree verdi e le zone pedonali.

Tra i vari formati realizzati, un poster, una mappa tascabile, la pianta professionale del Comune in scala e a colori e lo stradario del territorio completo di numeri di telefono e indirizzi di pubblica utilità, con tutte le informazioni sul Comune.

Una versione digitale della cartografia sarà a breve collegata al sito istituzionale www.comune.siderno.rc.it e la Geoplan provvederà alla sostituzione, sempre a titolo gratuito, delle affissioni già presenti sul territorio e negli ambienti comunali.

Stamani, a suggello del proficuo rapporto di collaborazione tra privati e istituzioni pubbliche, la società veneta ha consegnato un buon un numero di tascabili e il poster, nelle mani del primo cittadino, del Vicesindaco con delega al Turismo Salvatore Pellegrino e del vicepresidente della Pro Loco Siderno Agostino Santacroce.

Tutti hanno riconosciuto la grande utilità dell’opera, avviando subito una capillare opera di diffusione.