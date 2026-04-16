Nel suo intervento, Fragomeni ha ripercorso l’esperienza amministrativa alla guida del Comune di Siderno, segnato negli anni precedenti da due scioglimenti per infiltrazioni mafiose, soffermandosi sul percorso di ricostruzione istituzionale e di recupero della stabilità. Un cammino che, ha evidenziato, è passato attraverso «buone pratiche quotidiane» e un rafforzamento della fiducia tra amministrazione e cittadini.

Tra i risultati raggiunti, il miglioramento della gestione dei rifiuti, l’aumento delle entrate tributarie e le politiche di assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata per finalità sociali.

Temi che hanno suscitato attenzione tra i presenti, in un contesto che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti istituzionali, tra cui il presidente nazionale Ali e sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente Stefano Bonaccini.

Al termine dell’intervento, Fragomeni è stata salutata da un lungo applauso, a sottolineare il rilievo del contributo offerto alla due giorni dell’assemblea nazionale, che proseguirà con ulteriori momenti di confronto e approfondimento.