Intervento apprezzato per il sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni, protagonista all’assemblea nazionale della Lega delle Autonomie Locali Italiane in corso a Bergamo. La prima cittadina ha chiuso la prima mattinata dei lavori con una relazione dedicata al tema «L’impegno della legalità», ricevendo il consenso della platea.
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Nel suo intervento, Fragomeni ha ripercorso l’esperienza amministrativa alla guida del Comune di Siderno, segnato negli anni precedenti da due scioglimenti per infiltrazioni mafiose, soffermandosi sul percorso di ricostruzione istituzionale e di recupero della stabilità. Un cammino che, ha evidenziato, è passato attraverso «buone pratiche quotidiane» e un rafforzamento della fiducia tra amministrazione e cittadini.
Tra i risultati raggiunti, il miglioramento della gestione dei rifiuti, l’aumento delle entrate tributarie e le politiche di assegnazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata per finalità sociali.
Temi che hanno suscitato attenzione tra i presenti, in un contesto che ha visto la partecipazione di numerosi esponenti istituzionali, tra cui il presidente nazionale Ali e sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la segretaria del Pd Elly Schlein e il presidente Stefano Bonaccini.
Al termine dell’intervento, Fragomeni è stata salutata da un lungo applauso, a sottolineare il rilievo del contributo offerto alla due giorni dell’assemblea nazionale, che proseguirà con ulteriori momenti di confronto e approfondimento.