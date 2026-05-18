L’obiettivo è favorire l’orientamento post-diploma, promuovere la cittadinanza attiva e stimolare l’apprendimento tramite linguaggi vicini alle nuove generazioni

Doxing, cyberbaiting, stalking. Parole nuove che entrano nel nostro quotidiano e che diventano le risposte esatte di un gioco che aiuta a diventare grandi. Sono alcune delle risposte esatte del quiz finale della quattordicesima edizione di High School Game, un gioco, oltre il gioco, che appassiona e coinvolge studenti di tutta Italia.

Un centinaio di classi presenti alla finale di High School Game 2026 si sono ritrovate a bordo della nave Cruise Barcelona di Grimaldi Lines, ormeggiata al Molo 21 presso il Porto di Civitavecchia per partecipare alla finale del concorso didattico nazionale che coinvolge, ogni anno, oltre 400 istituti scolastici di tutta Italia. Tra i suoi principali obiettivi, l’apprendimento attraverso strumenti innovativi (www.highschoolgame.it).

High School Game - che è patrocinato dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione UniVerde e dal MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - è il più grande torneo nazionale dedicato agli studenti delle scuole superiori italiane; si tratta di un format educativo che unisce formazione ed intrattenimento attraverso un quiz interattivo, con il coinvolgimento, ogni anno, di migliaia di studenti in un percorso strutturato su temi di grande attualità.

L’obiettivo è favorire l’orientamento post-diploma, promuovere la cittadinanza attiva e stimolare l’apprendimento tramite linguaggi vicini alle nuove generazioni. Il progetto si sviluppa in una serie di appuntamenti - iniziati lo scorso 16 febbraio - con quiz accessibili da smartphone/table, per arrivare alla selezione finale del 18 maggio i cui vengono proclamati i vincitori. Gli studenti arrivano la finale dopo mesi di qualificazioni digitali sull’App Wicontest, attraverso eventi dal vivo svolti nelle scuole, nelle università, nei teatri e grazie a Travel Game, il progetto didattico unico che trasforma il viaggio d'istruzione con destinazione finale Barcellona, in una sfida entusiasmante per migliaia di studenti delle scuole superiori italiane. Alcune classi direttamente anche dal Progetto “Mirai Job Game” - (dal giapponese mirai: futuro), un’iniziativa finanziato dal Dipartimento Lavoro della Regione Calabria. Tutte queste iniziative sono state realizzate da Planet Multimedia.

Primi classificati nel quiz show finale condotto da Alessandro Greco e Federica Bertoni, gli studenti della classe 5a I dell’Istituto Marconi - Zanotti di Siderno in provincia di Reggio Calabria che si sono aggiudicati un viaggio per tutta la classe – insegnanti compresi – a Barcellona, un assegno a sostegno delle attività scolastiche e corsi di formazione sportiva. Tra l’altro, i vincitori si sono qualificati proprio partecipando al Progetto “Mirai Job Game”.

Il secondo posto in Sardegna, è andato alla classe 4a C dell’Istituto Superiore Tortolì, a Tortolì in provincia di Ogliastra, mentre la terza classificata è stata la classe 5a E del Liceo Vittorio Emanuele III di Patti, in provincia di Messina.

Anche per l’edizione 2025/2026, si conferma un elevato livello di preparazione e coinvolgimento degli studenti su temi di attualità, tra i quali, cyberbullismo, educazione ambientale, inclusione, sicurezza ed alimentazione. Tra i premi destinati ai tre istituti vincitori, esclusivi viaggi/evento a Barcellona per l’intera classe a bordo delle navi di Grimaldi Lines, main partner del concorso sin dalla prima edizione. Inoltre, la classe vincitrice del primo posto riceve sei corsi di formazione sportiva riconosciuti da EPS CONI offerti da ESEI.

Nel corso della mattinata si sono articolati gli interventi di rappresentanti degli Atenei partner con i loro contest tematici. Tra gli interventi: Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli – con l’intervento di Roberto Marcone, Delegato del Rettore all’Orientamento, sul progetto “AI Evolution”, dedicato all’intelligenza artificiale, all’etica e alla cittadinanza digitale - LUMSA di Roma – con la presentazione del contest “Social Sciences” dedicato alle scienze sociali e all'orientamento universitario - LABA, Libera Accademia di Belle Arti di Firenze – con l’intervento sul contest “Creative Arts” per avvicinare gli studenti al mondo delle arti visive e digitali. Spazio alle domande finali da parte degli studenti.

L’evento se è aperto con la presentazione del progetto crossmediale “Respecto”, realizzato in media partnership con Rai Cinema Channel, che utilizza cortometraggi e dinamiche di gioco per affrontare temi sociali attraverso storie e personaggi memorabili, stimolando nei giovani riflessione, consapevolezza ed empatia. Nel dettaglio, i ragazzi hanno potuto assistere alla proiezione del cortometraggio “Imperfecta” - prodotto da ONE MORE PICTURES con Rai Cinema - dedicato all’accettazione di sé e del proprio corpo. Ospite l’attrice Federica Franzellitti, che è intervuta nel corso dell’evento per raccontare la propria carriera artistica e approfondire il tema della body acceptance, condividendo la sua esperienza personale e professionale.

Alla finale nazionale hanno partecipato rappresentanti del Terzo Settore, Istituzioni e Testimonial: l’Associazione Fare x Bene ETS, con la Direttrice Generale Giusy Laganà, Valentina Pitzalis e Lorenzo Galimberti, sul tema della violenza sulle donne, della lotta al bullismo e cyberbullismo; la Polizia Postale di Roma con Emiliano Farascioni; la Polizia Stradale di Milano e AIFVS - con Rodica Streja - sul tema della sicurezza stradale; l’associazione di promozione sociale OPES; Med Mind azienda partnership del progetto; Sport&Smile sul tema dello sport e della sana alimentazione, con la partecipazione dell’atleta Ambra Lo Bianco e il nuotatore recordman Paolo Capizzi; e le associazioni no profit Plastic Free con la Segretaria Generale Margherita Maiani e la Fondazione Univerde con l’On. Alfonso Pecoraro Scanio, entrambe impegnate sulle tematiche legate della sostenibilità ambientale. Tra gli interventi, la Prof. Agata Gueli, Dirigente Scolastico di ruolo attualmente in comando presso la Direzione Generale Fondi Strutturali per l’Istruzione, l’Edilizia Scolastica ed il Digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito.