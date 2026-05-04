Domenica 10 maggio torna “Siderno in Bici”, manifestazione di sensibilizzazione alle tematiche ecologiche e all’uso della mobilità sostenibile, organizzata dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, in partnership con la Consulta Giovanile, Asd Barbarello, SidernoBike, Mtb Ymca, Uisp Regionale Calabria, Foundation for Environmental Education, Comitato “Riviera dei Gelsomini” della Croce Rossa Italiana, Siderno Soccorso e Guardia Territoriale Ambientale, con l’appassionato coordinamento del consigliere comunale con delega alle Politiche Venatorie Fabrizio Figliomeni.

La mattinata sarà dedicata alla settima edizione della Pedalata Ecologica, passeggiata non competitiva verso la riscoperta di vie e aree interne della Città. Alle 8:30 i partecipanti si raduneranno davanti al palazzo comunale, laddove riceveranno in omaggio una sacca contenente una bottiglietta d’acqua e una merenda a base di frutta. Alle 10, il festoso corteo su due ruote inizierà il proprio percorso, che si concluderà alle 11:30 nell’area del lungomare di fronte alla villa comunale, laddove verrà offerto un buffet ai partecipanti.

Il pomeriggio sarà dedicato ai più piccini, che saranno protagonisti di “Bimbi su 2 ruote”, manifestazione che prevede giochi per bambini fino a 11 anni con percorsi organizzati e gimkane. Il pomeriggio, che sarà animato con musica, mascotte, palloncini, gonfiabili, pop corn e zucchero filato, inizierà alle 16 col raduno di fronte alla villa comunale e si concluderà alle 19 con l’estrazione dei premi offerti dagli sponsor nella riffa a cui partecipano tutti gli iscritti a “Siderno in bici”.

Fin dalla mattina, saranno allestiti sul lungomare gli stand espositivi delle attività commerciali partner dell’evento.

È possibile iscriversi in anticipo compilando il modulo on line pubblicato sul sito istituzionale www.comune.siderno.rc.it

oppure la mattina stessa sul luogo del raduno. I minori dovranno essere accompagnati e autorizzati da un genitore presentando la copia firmata di un documento d’identità valido.