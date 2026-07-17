Raccontare la Calabria attraverso il vino, valorizzando il paesaggio costiero e la sua identità unica. È lo spirito del progetto “Critone Summer Edition”, dedicato alle località balneari più suggestive della Calabria, ritratte sulle etichette del famoso vino bianco prodotto dalle cantine Librandi di Cirò Marina.

Una buona occasione di promozione turistica della Città, colta al volo dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni, che ha subito sposato l’idea, nel quadro della costante attenzione verso la valorizzazione delle proprie risorse.

Da oggi, tra gli scorci più belli della costa calabrese sulle etichette del “Critone” c’è anche il Lungomare delle Palme di Siderno, col Monumento al Marinaio del Maestro Giuseppe Correale, simbolo della Città, nell’anno del centenario dello scultore, cui l’Amministrazione Comunale in carica dedica ogni anno, fin dal suo insediamento, un concorso di pittura estemporanea ispirato alle sue opere e ha appena realizzato un annullo filatelico speciale.

La consegna della prima bottiglia di “Critone” con l’etichetta dedicata a Siderno ha avuto luogo ieri mattina, alla presenza del manager Raffaele Librandi, accompagnato dall’agente Sergio Leggieri e dal distributore di zona Pietro Commisso. Nel corso della cerimonia informale, il Sindaco Fragomeni ha donato a Librandi un quadro che ritrae proprio il Monumento al Marinaio, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale Davide Lurasco e di Francesco Correale, figlio dell’autore del monumento, che insieme alle sorelle Valeria e Sofia e a un gruppo di appassionati d’arte ha fondato l’associazione “Giuseppe Correale” che tra le finalità statutarie ha lo sviluppo della conoscenza dell’opera dell’artista.

Un’occasione in più per brindare alla bellezza di Siderno con una bottiglia del famoso vino bianco calabrese, gustando un piatto di pesce pescato nelle acque cristalline del nostro mare Jonio.