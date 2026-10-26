L’Amministrazione Fragomeni illustra le misure dell’Ambito di Caulonia e del Fondo Povertà 2025. Assegni di cura fino a mille euro mensili, progetti di vita indipendente e servizi domiciliari: domande in scadenza il 13 e 14 novembre per i primi due interventi

L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni dà notizia di tre grandi opportunità per gli aventi diritto a interventi nell’ambito delle Politiche Sociali, pubblicati dall’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia.

A esporre nel dettaglio i contenuti dei tre avvisi è il Vicesindaco e assessore al ramo Salvatore Pellegrino.

«Innanzitutto – spiega il Vicesindaco – va citato l’Avviso per gli assegni di cura per le persone con disabilità gravissima e le loro famiglie, a valere sul FNA 2022, rivolto ai residenti nei 19 Comuni dell’Ambito con ISEE sociosanitario non superiore a € 50.000 (€ 65.000 per i minorenni). I contributi previsti per 12 mensilità sono pari a € 1.000 al mese per persone in condizione di dipendenza vitale con bisogni assistenziali complessi H24; € 600 al mese per le altre persone riconosciute in condizione di disabilità gravissima».

Le domande possono essere presentate, entro il 14 novembre 2026, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ambitoterritorialesocialecaulonia@asmepec.it.

Il secondo avviso segnalato dall’Assessore Pellegrino è quello rivolto a persone maggiorenni con disabilità, residenti nei 19 Comuni dell’Ambito, per sostenere percorsi personalizzati di autonomia e partecipazione alla vita della comunità, dal titolo «Vita Indipendente – Reti per l’Autonomia», che prevede interventi di assistenza personale, domotica e tecnologie assistive, housing e co-housing. Le domande possono essere presentate ai Comuni di residenza tramite PEC o allo sportello del Protocollo, entro le ore 12 del 13 novembre 2026.

Per informazioni riguardanti entrambi gli avvisi, si può contattare l’ufficio di piano al numero 0964/860860 o tramite e-mail all’indirizzo ufficio piano@atscaulonia.rc.it.

Infine, è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Siderno l’avviso pubblico per individuazione dei beneficiari non autosufficienti per i servizi di assistenza personale non specialistica, a valere sul Fondo Povertà 2025, rivolto a persone non autosufficienti in condizione di disagio economico-sociale, con l’obiettivo di favorire l’inclusione, supportare la vita quotidiana, la prossimità territoriale, il mantenimento dell’autonomia residua e ridurre l’isolamento.

La domanda, corredata dalla copia di un documento d’identità e dall’attestazione ISEE in corso di validità, potrà essere presentata al Protocollo del Comune di Siderno o tramite PEC all’indirizzo comune.siderno@asmepec.it dall’interessato, da un familiare, dal caregiver, dall’amministratore di sostegno o da altro soggetto legittimato.

Gli avvisi sono stati interamente pubblicati sul sito del Comune di Siderno www.comune.siderno.rc.it e l’ufficio Servizi Sociali, al primo piano del palazzo municipale, è disponibile a fornire tutte le informazioni necessarie.