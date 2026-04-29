Riconoscimento ad alcuni cittadini particolarmente meritevoli, che si sono distinti nella loro attività lavorativa, per il rispetto della legge e per l’impegno a favore della comunità

Venerdì I maggio 2026 avrà luogo la diciannovesima edizione del Premio “Civiltà e Lavoro”, organizzato dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni e dalla Pro Loco di Siderno, presieduta da Antonella Scabellone, per tributare il giusto riconoscimento ad alcuni cittadini particolarmente meritevoli, che si sono distinti nella loro attività lavorativa, per il rispetto della legge e per l’impegno a favore della comunità.

Anche quest’anno, la cerimonia avrà luogo alla Villa Comunale, laddove, prima della premiazione, verrà deposta una corona d’alloro sotto la lapide dedicata ai Caduti sul Lavoro.

L’appuntamento è alle 10:30 davanti al palazzo municipale, laddove il corteo, accompagnato dal complesso bandistico “Città di Siderno” muoverà verso la Villa comunale.

Dopo la deposizione della corona, avrà luogo la cerimonia di premiazione dei cittadini selezionati dalla commissione di valutazione (composta da rappresentanti di Amministrazione Comunale e Pro Loco) davanti alla gradinata rivolta verso i monti.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.