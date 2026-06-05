Una gara di solidarietà dall’Albania che passa da Siderno. Bora, una signora albanese, ha lanciato un appello su GoFundMe per permettere al marito una riabilitazione in una clinica bolognese dopo un grave ictus cerebrale.

«I costi della riabilitazione, delle cure mediche, dei trasporti e della permanenza in Italia sono troppo alti per la nostra famiglia», scrive Bora Kamberi sulla piattaforma. Così, tramite la nipote, Alba, di Siderno, ha organizzato un fundraising in Italia per affrontare queste spese, non coperte dal Sistema Sanitario in quanto l’Albania è fuori dall’UE.

La risposta è stata immediata: in poche settimane sono stati raccolti 23mila euro, che però ancora non bastano per tutto il periodo che la coppia dovrà trascorrere in clinica.

«Mio marito - aggiunge Bora - ha bisogno di cure continue, riabilitazione neurologica intensiva e assistenza quotidiana. Anche mangiare, parlare e muoversi sono diventate sfide difficili».

«Nonostante tutto - prosegue - continua a lottare ogni giorno. I medici ci hanno spiegato che una riabilitazione specializzata può aiutarlo a recuperare funzioni importanti e migliorare la sua qualità di vita».

I fondi serviranno per le terapie neurologiche intensive, le visite mediche, i farmaci, l’assistenza quotidiana. Le donazioni finora sono state 400. Si può contribuire tramite il link https://www.gofundme.com/f/una-speranza-di-recupero-per-lumturi