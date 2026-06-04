Momenti di aggregazione e iniziative dedicate alla promozione di sani stili di vita, coinvolgendo associazioni, federazioni, atleti, famiglie, giovani e cittadini di tutte le età

Siderno si prepara a trasformarsi, ancora una volta, in un grande laboratorio di sport, benessere e inclusione con la quinta edizione del Siderno Sport & Fitness Village, in programma dal 5 al 14 giugno 2026.

Per dieci giorni la città ionica sarà protagonista di un ricco calendario di eventi, attività sportive, momenti di aggregazione e iniziative dedicate alla promozione di sani stili di vita, coinvolgendo associazioni, federazioni, atleti, famiglie, giovani e cittadini di tutte le età.

In considerazione della prematura e dolorosa scomparsa del giovane Giuseppe Fragomeni e della concomitanza con le esequie funebri, l’Amministrazione Comunale e gli organizzatori hanno deciso di non svolgere la cerimonia inaugurale prevista per il 5 giugno, compreso il corteo inaugurale e i momenti celebrativi programmati per l’apertura ufficiale della manifestazione.

Una scelta dettata dal rispetto e dalla vicinanza dell’intera comunità cittadina alla famiglia e a quanti stanno vivendo questo momento di profondo dolore.

Il programma del Siderno Sport & Fitness Village proseguirà comunque regolarmente nei giorni successivi, animando i principali luoghi della città e del territorio. Il lungomare, la spiaggia, la Villa Comunale, Piazza del Teatro Comunale, il campo sportivo di Mirto e numerosi altri impianti ospiteranno tornei, esibizioni, dimostrazioni sportive, attività motorie per tutte le età, iniziative dedicate allo sport paralimpico e momenti di promozione del turismo sportivo.

Particolarmente significativa sarà la giornata del 7 giugno, dedicata alla Giornata Nazionale dello Sport, appuntamento che Siderno sostiene e promuove con convinzione. Attraverso le numerose attività in programma, la città celebrerà lo sport quale straordinario strumento di crescita personale, educazione, inclusione, salute e partecipazione, valorizzandone il ruolo fondamentale nella costruzione di una comunità sempre più coesa e solidale.

Giunto alla sua quinta edizione, il Siderno Sport & Fitness Village rappresenta ormai un appuntamento consolidato e molto atteso, capace di coniugare sport, benessere, intrattenimento e valorizzazione del territorio, offrendo occasioni di incontro, condivisione e partecipazione per cittadini e visitatori.

Un evento che continua a rafforzare il legame tra sport e comunità, promuovendo valori positivi, stili di vita sani e opportunità di crescita sociale e culturale per l’intero territorio.

Anche quest’anno la manifestazione si svolgerà nel segno dei valori più autentici dello sport: rispetto, inclusione, solidarietà e vicinanza alle persone, valori che oggi assumono un significato ancora più profondo per tutta la comunità sidernese.