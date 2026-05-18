L’impianto sportivo è stato inaugurato con una partita giocata dai giovanissimi calciatori delle scuole calcio cittadine Academy, Juventina e Union

Con una cerimonia festosa e partecipata da molti cittadini, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni ha inaugurato il campo di calcetto di San Sebastiano in Siderno Superiore, dopo i lavori di riqualificazione finanziati per € 400.000 col Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per ulteriori € 40.000 col Fondo Opere Indifferibili.

L’odierna inaugurazione dimostra ancora una volta quanto l’Amministrazione Fragomeni sia attenta allo sviluppo del centro storico, laddove ha programmato e realizzato opere fondamentali come la riapertura della strada di via Ianora Santa Maria e sta realizzando l’ampliamento del teatro all’aperto, nell’ottica della valorizzazione complessiva del borgo antico, parte integrante del progetto “Paesaggi Reggini” condotto dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Accanto al campo di calcetto, moderno e funzionale, ubicato sopra il parcheggio di San Sebastiano, in uno dei luoghi più belli e suggestivi della Città, sospeso tra mare e montagna, è stato inaugurato il percorso artistico realizzato dopo l’installazione di alcune sculture realizzate dal Maestro Giuseppe Correale.

L’ultima dimostrazione, in ordine di tempo, del proficuo rapporto instaurato con l’associazione condotta dal figli del Maestro Correale, con la quale, sin dall’inizio della consiliatura, è stata avviata una costante opera finalizzata alla memoria e alla diffusione dell’arte del principale artista della storia di Siderno.

Introdotti dall’Assessore ai Lavori Pubblici Maria Teresa Floccari e con la benedizione da parte del parroco don Giuseppe Alfano, i lavori sono proseguiti con l’esposizione delle opere da parte di Francesco Correale, che ha preceduto gli interventi del Rup arch. Salvatore Valerioti, del direttore dei lavori ing. Raffaele Macry Correale, del management dell’impresa Ediltecnica sas, della consigliera Vittoria Luciano e del Sindaco Mariateresa Fragomeni.

Dopo il taglio del nastro e il simbolico calcio d’inizio da parte del primo cittadino, l’impianto sportivo è stato inaugurato con una partita giocata dai giovanissimi calciatori delle scuole calcio cittadine Academy, Juventina e Union.