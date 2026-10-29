È tutto pronto per il grande ritorno del Premio Letterario “Giomo Trichilo” intitolato al poeta dialettale del primo Novecento, giunto alla diciottesima edizione. La manifestazione è stata inserita dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni tra i principali eventi del progetto “Autumn in Siderno”, finanziato dalla Regione Calabria col brand “Calabria Straordinaria” nell’ambito dell’Avviso Pubblico “Calabria Attrattiva. Accoglienza, reti territoriali e valorizzazione per i comuni della Calabria”, pubblicato dal Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale, con cofinanziamento comunale e in convenzione con la Pro Loco Città di Siderno.

Avrà luogo sabato 31 ottobre alle ore 18 al Centro Polifunzionale “Enzo Leonardo” di via Francesco Macrì, con la conduzione affidata dal direttore artistico Antonio Tassone, giornalista sidernese che una ventina d’anni fa ebbe l’intuizione di fondare il premio di poesia in vernacolo, sulle orme del poeta contadino di Siderno Superiore.

Quest’anno assumerà la forma di dialogo e letture con i poeti dialettali del territorio. Quindi, dopo i saluti istituzionali del Sindaco Mariateresa Fragomeni, dell’Assessore alla Cultura della Città di Siderno Francesca Lopresti e dell’Assessore al Turismo della Regione Calabria Giovanni Calabrese, interverranno i poeti e lettori del territorio Franco Blefari, Martino Ricupero, Vincenzo Cordì, Antonio Mediati e Paolo Landrelli.

L’edizione 2026 del “Giomo Trichilo” culminerà col conferimento speciale del premio alla carriera al magistrato Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli.