Cresce l'attesa per il ritorno di IT.A.C.A. Teatro, che venerdì 31 luglio, alle ore 21.30, aprirà ufficialmente le Giornate della Cultura 2026 con il nuovo spettacolo "Sogno di una notte di mezza estate", in scena presso il Crossodromo Sant'Anna.



Dopo i successi ottenuti negli ultimi anni con le produzioni della compagnia, diventate appuntamenti molto attesi dal pubblico del territorio, IT.A.C.A. Teatro torna sul palco con una nuova sfida artistica, ispirata all'intramontabile capolavoro di William Shakespeare.

Lo spettacolo promette di trasportare gli spettatori in un'atmosfera sospesa tra sogno, magia e comicità, mantenendo quello stile coinvolgente e originale che ha contraddistinto il percorso della compagnia e che, negli anni, ha contribuito a consolidarne il legame con il pubblico.



La rappresentazione costituirà il momento inaugurale delle Giornate della Cultura 2026, manifestazione promossa dall'Associazione Culturale IT.A.C.A. APS, nata con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale, artistico e sociale del territorio attraverso un programma capace di coinvolgere tutte le generazioni.



Al termine dello spettacolo si svolgerà l'inaugurazione ufficiale della rassegna, seguita dal "A Midsummer Night's Dream Party", una festa a tema ispirata alle suggestive atmosfere dell'opera shakespeariana, pensata per prolungare la magia della serata in un momento di condivisione aperto a tutta la comunità.



Le iniziative proseguiranno sabato 1 agosto, alle ore 10.30, con il laboratorio di pittura per bambini "Sogno di una notte di mezza estate", curato da Deborah Sgambetterra, presso il Crossodromo Sant'Anna.



In serata, alle ore 21.00, l'Ex Convento dei Frati Minori ospiterà "I Yerani di Malamotta", un evento multidisciplinare che unirà arte, teatro e memoria del territorio. Il programma prevede l'esposizione delle opere di Barbara Pisano, la rappresentazione teatrale "La leggenda di Malamotta" a cura di IT.A.C.A. Teatro e l'intervento conclusivo di Giuseppe Esposito, promotore del progetto.



Le Giornate della Cultura si concluderanno domenica 2 agosto. Alle ore 10.30, presso Borgo Caristina – Dolce Tiffany, si terrà l'appuntamento "Colazioni Letterarie", che vedrà protagonista il poeta laureanese Rodolfo Pisano, in un incontro dedicato alla poesia, al dialogo e alla valorizzazione delle eccellenze culturali locali.



Alle ore 21.00, presso il Ristorante Il Girasole, si svolgerà la cerimonia conclusiva della manifestazione, seguita, alle 23.00, dalla "Movie Night" in Piazza Bar Ritrovo Perù, con una proiezione cinematografica all'aperto aperta a cittadini e visitatori.



Con questa nuova edizione delle Giornate della Cultura, l'Associazione IT.A.C.A. rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura come strumento di crescita, partecipazione e valorizzazione del territorio. Un programma ricco di appuntamenti, costruito grazie alla collaborazione di artisti, volontari e realtà locali, che punta a fare della cultura un'occasione di incontro e di comunità.