Protagonisti gli alunni delle classi prime dell’indirizzo Trasporti e Logistica – settore Nautico. Il progetto si conferma un’opportunità di crescita personale e professionale per gli studenti, avvicinandoli alla cultura del mare e alle competenze proprie del settore nautico

Una giornata all’insegna dello sport, della collaborazione e dell’apprendimento, ha sancito anche quest’anno la conclusione del progetto “Laboratorio Marinaro” dell’Istituto Severi di Gioia Tauro, che ha visto protagonisti gli alunni delle classi prime dell’indirizzo Trasporti e Logistica – settore Nautico.

All’evento hanno preso parte numerose autorità e rappresentanti del territorio: il sindaco di Palmi, Giovanni Calabria, il comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, Nicola Silvestri, il dirigente scolastico Fortunato Praticò e la DSGA, Avv. Anna Bernava. Fondamentale anche il contributo del Circolo Velico Reggio, rappresentato dall’istruttore Alessandro Taverriti, della barca Eletta e del gruppo Marina Antica.

Le attività marinaresche, sportive e formative, si sono svolte alla Tonnara di Palmi presso lo stabilimento balneare “La Lampara”, sede ogni settimana del laboratorio marinaro dell’istituto scolastico guidato dal dirigente Fortunato Praticò. Gli studenti si sono cimentati nelle discipline della vela, del nuoto, della voga, dell’orienteering, delle tecniche di salvataggio e nell’esecuzione dei principali nodi marinareschi. Particolarmente emozionante è stato il momento dedicato al ricordo del compianto professore Espedito Valentino Pettinato, figura che ha lasciato un segno importante nella comunità scolastica. Nel corso della manifestazione, gli alunni hanno inoltre presentato alcuni elaborati realizzati durante il progetto, tra cui la costruzione di un antico solcometro a barchetta, la spiegazione del funzionamento del sestante e l’illustrazione delle nozioni fondamentali della navigazione a vela. Il progetto si conferma così un’importante opportunità di crescita personale e professionale per gli studenti, avvicinandoli concretamente alla cultura del mare e alle competenze proprie del settore nautico.