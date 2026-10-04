«Una realtà che merita attenzione e sostegno per il prezioso lavoro che porta avanti quotidianamente sul territorio. È questa oggi la Asd Windsurf dello Stretto – dichiara il consigliere Mario Cardia - una realtà che negli anni ha saputo trasformare lo sport in uno strumento di aggregazione, inclusione e partecipazione.



Ho avuto modo di conoscere più da vicino i tanti progetti e le attività promosse dall'associazione, rivolte a diverse fasce della popolazione. Particolarmente significativo è il lavoro realizzato con le scuole, attraverso percorsi che avvicinano i ragazzi allo sport, al mare e alla conoscenza del territorio, educandoli al tempo stesso alla socialità e alla condivisione.



Ma altrettanto importante è l'attenzione rivolta alle persone più anziane , con attività specificamente pensate per loro, perché lo sport e la partecipazione non devono avere età e possono rappresentare un prezioso strumento di benessere, relazione e inclusione sociale - dichiara ancora il Consigliere Mario Cardia – intervenuto nel corso dell'evento che ha visto la partecipazione dei ragazzi dell'Istituto scolastico Alessandro Volta.



Quello che colpisce è proprio la capacità dell'Asd Windsurf dello Stretto di proporre progetti diversi, ma accomunati dalla stessa idea: rendere il mare e lo sport patrimonio accessibile della comunità, creando occasioni di incontro e valorizzando gli spazi della nostra città.



Come amministratore, ritengo fondamentale ascoltare e conoscere queste realtà, perché sono le associazioni, insieme alle istituzioni, a costruire quotidianamente una città più viva, inclusiva e partecipata.



Ringrazio l'Asd Windsurf dello Stretto per l'accoglienza e, soprattutto, per l'impegno che mette in campo ogni giorno. Realtà come questa dimostra che a Reggio Calabria esistono energie, competenze e idee capaci di produrre valore concreto per la comunità», conclude il consigliere Mario Cardia.