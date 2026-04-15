Le nuove direttive Fidal per le piste di atletica puntano su impianti moderni, certificati e funzionali, con attenzione a superfici performanti e standard di sicurezza elevati per competizioni nazionali. Le Norme Attività Fidal 2025, includono disposizioni specifiche e aggiornamenti del Regolamento Tecnico che inducono a includere elementi geometrici ridisegnati rispetto a quelli precedenti e la dotazione di apparecchiature elettroniche e di attrezzature di ultima generazione.

Dunque, considerato che è opportuno adeguarsi a questi nuovi standard qualitativi, l’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Mariateresa Fragomeni ha colto al volo l’occasione dei lavori di adeguamento funzionale in corso allo stadio “Filippo Raciti” e, su suggerimento dei vertici del comitato Calabria della Federazione Italiana di Atletica Leggera, ha deciso di compiere un nuovo importante investimento, implementando il progetto originario.

Come si ricorderà, dopo l’ammissione al finanziamento del bando “Sport e Periferie” della Presidenza del Consiglio dei Ministri per € 700.000 (con cofinanziamento comunale di € 140.000) sono stati affidati all’impresa Parisi i lavori di ristrutturazione, adeguamento e finanziamento dello stadio, con interventi sul manto erboso, sull’impianto di illuminazione, sulle tribune, sugli spogliatoi e sulla pista di atletica leggera, solo per citarne i principali.

Nel corso di una riunione operativa tenutasi martedì 14 aprile in Municipio, il Sindaco Mariateresa Fragomeni, l’assessore ai Lavori Pubblici Maria Teresa Floccari, il dirigente dell’Area 3 “Infrastrutture e Servizi al Territorio” ing. Lorenzo Surace, il responsabile del settore “Lavori Pubblici” ing. Antonello Manno, il RUP arch. Giuseppina Giorgio, il progettista arch. Francesco Linarello, il direttore dei lavori arch. Raffaele Muzzì e il manager dell’impresa aggiudicataria Giuseppe Parisi hanno convenuto sull’opportunità di puntare alla realizzazione di una pista di atletica leggera (l’unica a otto corsie da Napoli in giù) di ultima generazione, pensando agli importanti flussi turistici che verranno generati dalle manifestazioni agonistiche di rango nazionale e internazionale che sarà possibile disputare a Siderno, una volta completati i lavori.

I tecnici sono già al lavoro per integrare la progettazione necessaria.

Nel frattempo, l’impresa aggiudicataria, dopo la stabilizzazione delle condizioni meteo, sta avviando i lavori finalizzati al perfetto ripristino del manto erboso e alla realizzazione del nuovo impianto di irrigazione dello stesso, al fine di renderlo fruibile per la prossima stagione agonistica.