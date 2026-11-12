Ha avuto luogo a Santa Domenica di Placanica il primo storico incontro istituzionale tra il Vescovo di Locri-Gerace, Mons. Cesare Di Pietro, Fratel Cosimo, il direttore dell’Ufficio tecnico diocesano, prof. Don Fabrizio Cotardo, i membri dello stesso, i rappresentanti della Fondazione Madonna dello Scoglio e il sindaco di Placanica, avv. Condemi. Condivisa la volontà di imprimere un nuovo impulso all'iter progettuale e amministrativo per la realizzazione della grande opera spirituale e architettonica ovvero il nuovo Santuario della Vergine Santissima Immacolata Nostra Signora dello Scoglio. È questo il segnale più significativo emerso dal primo incontro istituzionale svoltosi lunedì 9 novembre, a Santa Domenica di Placanica, che ha riunito attorno allo stesso tavolo la Diocesi di Locri-Gerace, la Fondazione Madonna dello Scoglio, l'Amministrazione comunale di Placanica e i tecnici e consulenti coinvolti nel percorso di realizzazione della nuova importante opera religiosa. All'incontro hanno preso parte S.E. Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo della Diocesi di Locri-Gerace, Fratel Cosimo, Fondatore e Presidente della Fondazione Madonna dello Scoglio, il sindaco di Placanica, avv. Antonio Condemi, i rappresentanti dell'Ufficio Tecnico Diocesano, guidati dal direttore prof. don Fabrizio Cotardo, insieme ai professionisti e ai consulenti tecnici e amministrativi della Fondazione e della Diocesi ovvero: il vice presidente della fondazione, Cosimo Franco; il consigliere d’amministrazione della Fondazione e coordinatore generale del santuario, dott. Giuseppe Cavallo; il consigliere d’amministrazione della Fondazione ed economo della diocesi locridea, dott. Mauro Gliozzi; il consulente della diocesi e Fondazione, ingegnere Lorenzo Surace; il commercialista della Fondazione, dott. Vincenzo Fraula; i membri dell’ufficio tecnico diocesano, architetto Giorgio Metastasio, ingegnere Paolo Raschillà e geometra Roberto Loccisano. La riunione ha rappresentato un momento di particolare importanza per fare il punto sullo stato di avanzamento del progetto del nuovo Santuario, affrontandone gli aspetti progettuali, tecnici, amministrativi e autorizzativi, con l'obiettivo di individuare le ulteriori iniziative necessarie per accompagnare l'opera verso la sua concreta realizzazione. Nel corso dei lavori, Mons. Cesare Di Pietro ha manifestato attenzione e disponibilità nei confronti del progetto, sottolineando l'importanza di proseguire il cammino attraverso un rapporto di collaborazione, condivisione e corresponsabilità tra la Diocesi e la Fondazione. Il Vescovo ha inoltre auspicato che si possano creare tutte le condizioni necessarie per imprimere una nuova accelerazione all'iniziativa e favorire il raggiungimento di un obiettivo comune, particolarmente significativo per la vita ecclesiale e spirituale del territorio. Il coordinatore generale del Santuario, dott. Giuseppe Cavallo, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di definire con chiarezza lo stato delle attività già svolte e quelle ancora da portare a termine, individuando le priorità operative e le successive fasi del percorso. In questa direzione, il direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano, prof. don Fabrizio Cotardo, ha accolto le richieste del dottore Cavallo e le ha condivise affinché venga effettuata una ricognizione complessiva della documentazione e sollecitando i componenti dell'Ufficio a trasmettere gli atti e una relazione dettagliata sull'iter progettuale e sulle spese sostenute. Un passaggio importante, finalizzato a garantire la massima chiarezza, trasparenza e condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati. Fratel Cosimo ha rappresentato le aspettative e le prospettive legate alla realizzazione del nuovo Santuario, sottolineando il valore di un'opera attesa da tanti anni e destinata a diventare un punto di riferimento spirituale per milioni di fedeli e pellegrini provenienti da ogni parte d'Italia e dall'estero. La costruzione del nuovo Santuario non costituisce, infatti, soltanto un intervento edilizio di grande rilevanza, ma rappresenta il compimento di un progetto profondamente legato alla storia spirituale dello Scoglio e alla devozione verso la Vergine Santissima Immacolata Nostra Signora dello Scoglio. Un luogo che, nel corso degli anni, è diventato per tantissime persone uno spazio privilegiato di preghiera, conversione, raccoglimento e incontro con il Signore. Tra gli argomenti affrontati nel corso dell'incontro, particolare attenzione è stata riservata anche alla viabilità e alla realizzazione, o sistemazione, della strada che conduce al Santuario. Si tratta di una questione strategica, strettamente connessa alla piena fruibilità dell'area e alla possibilità di accogliere in condizioni adeguate il crescente afflusso di fedeli e pellegrini. A tale riguardo, è stata condivisa la proposta di promuovere una conferenza dei servizi, coinvolgendo le principali autorità istituzionali e amministrative interessate: il Prefetto, il Presidente della Regione Calabria, il Sindaco della Città Metropolitana, i rappresentanti tecnici e i sindaci dei Comuni coinvolti, a partire da Placanica e Caulonia. Un'iniziativa che punta ad affrontare in maniera coordinata le problematiche infrastrutturali e a individuare le soluzioni necessarie per garantire un accesso adeguato al complesso religioso. Al termine del confronto, è stata ribadita la volontà di mantenere un raccordo costante tra l'Ufficio Tecnico Diocesano e la Fondazione Madonna dello Scoglio, definendo le successive fasi operative, le relative tempistiche e un ulteriore momento di verifica per monitorare gli sviluppi delle attività concordate. Il primo incontro istituzionale segna dunque un passaggio importante nel percorso verso la realizzazione del nuovo Santuario. Non si tratta ancora dell'avvio dei lavori di costruzione, ma di un momento di confronto e coordinamento che mira a mettere a fuoco gli adempimenti necessari e a creare le condizioni per procedere con maggiore determinazione e concretezza. Al termine della riunione, Fratel Cosimo ha espresso un sentito ringraziamento a S.E. Mons. Cesare Di Pietro per l'attenzione, la disponibilità e la sensibilità dimostrate, estendendo la propria riconoscenza al direttore dell'Ufficio Tecnico Diocesano, al sindaco di Placanica e a tutti i professionisti e rappresentanti istituzionali intervenuti. La speranza condivisa è che la collaborazione avviata possa tradursi in un percorso sempre più concreto e operativo, capace di superare le difficoltà ancora esistenti e di accompagnare progressivamente alla realizzazione di un'opera di grande valore religioso, ecclesiale e umano. Il nuovo Santuario dello Scoglio rappresenta un'attesa che va ben oltre i confini di Placanica e della Calabria: è il desiderio di una comunità di fedeli che guarda a questo luogo con profonda devozione e che auspica di poter vedere realizzato un Santuario, come ricordato da Fratel Cosimo “Degno della Madonna e di tutti i Suoi devoti” capace di accogliere, oggi e per le generazioni future, quanti giungono allo Scoglio alla ricerca di Dio.