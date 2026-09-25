Hermes Servizi Metropolitani ricorda ai contribuenti il termine per il pagamento: in caso di mancata ricezione dell’avviso, è possibile scaricarlo dall’area riservata del sito
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Hermes Servizi Metropolitani, comunica ai gentili contribuenti che mercoledì 30 settembre 2026 è il termine ultimo per il pagamento della terza rata TARI – Acconto 2026. In caso di mancato ricevimento o smarrimento dell'avviso di pagamento, è possibile scaricarlo accedendo all'area riservata del sito, www.hermesrc.it nella sezione "Accedi ai Servizi / Bollette".
Il pagamento va effettuato tramite F24.