Da domani Contrada Vatoni, a Taurianova, tornerà ad accendersi. Per tre giorni, fino al 31 maggio, il Villaggio Sud Agrifest riporterà nel cuore della Piana un movimento che ormai supera i confini della semplice manifestazione di settore. Aziende agricole, cooperative, studenti, tecnici, istituzioni, professionisti e famiglie si ritroveranno ancora una volta nello stesso spazio, trasformando l’area in un luogo attraversato da lavoro, confronto, partecipazione attiva, scambio.

L’iniziativa, promossa da O.P. Pianagri e dall’Associazione Culturale Risorse, con il sostegno di Legacoop, Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, Arsac e Calabria Straordinaria, arriva alla sua quinta edizione dopo una crescita costante che negli anni ha consolidato il Villaggio Sud Agrifest come uno degli appuntamenti più riconoscibili del territorio.

Al centro la grande area espositiva dedicata all’agricoltura: mezzi agricoli, nuove tecnologie, attrezzature, prove pratiche, dimostrazioni sul campo e la tradizionale gara di abilità per trattoristi.

Ma il Villaggio Sud Agrifest continua a distinguersi soprattutto per la capacità di tenere insieme dimensioni diverse: mercato e innovazione, ma anche relazioni, formazione e comunità.

Novità di quest’anno, un luogo accogliente all’interno del Villaggio nella giornata finale, dedicato a bambini e ragazzi con disabilità, tra attività creative, natura e inclusione. Chi attraversa il Villaggio incontra infatti mondi che raramente condividono gli stessi spazi: imprenditori agricoli e studenti, cooperative e tecnici, docenti universitari e operatori del settore, famiglie e istituzioni. Lo scorso anno le presenze hanno superato quota 30 mila, confermando una partecipazione che cresce di edizione in edizione. Il programma affiancherà alla fiera momenti di approfondimento e confronto pubblico. Sono previsti incontri istituzionali, laboratori per bambini e adulti, attività didattiche, masterclass, show cooking e tavole rotonde dedicate ai temi della sostenibilità, dell’innovazione e del rapporto tra agricoltura e sviluppo del territorio. Attesi anche l’assessore regionale Gianluca Gallo, il presidente nazionale di Legacoop Simone Gamberini e, in collegamento, il ministro Francesco Lollobrigida.

«Il Villaggio Sud Agrifest continua a crescere perché riesce a mettere insieme mondi diversi attorno a una stessa idea di futuro. Agricoltura, innovazione, cooperazione, formazione e partecipazione diventano strumenti per leggere le trasformazioni sociali ed economiche che stanno attraversando il Sud. Il tema “Comunità, lavoro, futuro” non riguarda soltanto un incontro del programma, ma rappresenta il senso stesso della manifestazione: costruire spazi in cui territori, imprese, giovani e istituzioni possano confrontarsi e immaginare insieme nuove prospettive di sviluppo», affermano gli organizzatori.

E quando la giornata fieristica si chiuderà, il Villaggio cambierà ancora volto. Le serate saranno dedicate alla musica e agli spettacoli dal vivo, tra street food, dj set e concerti. Ad aprire il programma sarà il Teenage Dream Party con il dj set di Fabio Nirta. Il 30 maggio toccherà ai Modena City Ramblers, mentre la chiusura dell’edizione 2026 sarà affidata a Clara.

La manifestazione gode del patrocinio del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Regione Calabria, della Presidenza del Consiglio Regionale, del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Taurianova, della Consulta delle Associazioni di Taurianova.