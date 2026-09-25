Un messaggio semplice e concreto ma al tempo stesso importantissimo, di quelli in grado di cambiare il corso degli eventi, facendo leva sulla valenza comunicativa che il calcio assume anche fuori dal campo. In tale direzione, l'As Reggina 1914 sostiene il progetto Tre Respiri, nell'ambito della lotta alle truffe digitali e finanziarie: un percorso condiviso, per far capire quanto la capacità di fermarsi per pochi secondi, prima di prendere una decisione sotto pressione, possa fare la differenza ed evitare conseguenze che a volte si rivelano davvero pesantissime.

Il progetto, parte dal principio che 9 secondi possono salvare ognuno di noi da incubi in grado di protrarsi per anni. False telefonate bancarie, richieste di codici OTP, richieste urgenti di denaro, truffa di falsi parenti e promesse di guadagni facili: queste, e tante altre ancora, saranno le spinose questioni che verranno affrontate, in un'ottica di sensibilizzazione e prevenzione.

L'obiettivo non è raccontare una truffa quando il danno è già avvenuto. È provare a fermarla prima.

La campagna inizierà ufficialmente domenica 27 settembre allo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, in occasione di Reggina-Nuova Igea Virtus, attraverso messaggi e info che saranno veicolati sui led a bordo campo, ed accompagnerà la stagione sportiva con ulteriori messaggi dedicati, contenuti social e iniziative rivolte ai tifosi.

Nel mese di ottobre, in occasione della settimana che riguarderà Reggina-Vibonese, prenderà il via una nuova fase, con il coinvolgimento diretto dei calciatori della Reggina 1914, attraverso interventi dedicati alla battaglia sulla prevenzione delle truffe.

Ampio spazio di diffusione sarà inoltre riservato, sia attraverso i social che direttamente allo stadio, ai contenuti video ed al libro “Tre Respiri” (quest'ultimo sarà offerto gratuitamente ai tifosi della Reggina 1914 che ne faranno richiesta, secondo le modalità che verranno comunicate attraverso gli appositi canali).

"Le truffe cambiano continuamente-sottolinea Nicola Scambia, ideatore del progetto-, il principio per difendersi resta semplice: quando qualcuno mette fretta, bisogna fermarsi. Nove secondi, tre respiri e una domanda in più possono cambiare tutto. Perché contro una truffa spesso non servono ore, ma bastano nove secondi”.