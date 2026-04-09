«Una designazione che premia competenza ed esperienza. Scegliere il dottore Pino Campagna significa dare il giusto riconoscimento ad un percorso professionale lineare, fatto di un impegno costante e impeccabile, costruito all’insegna dei più alti valori dello Stato. E ci deve riempire d’orgoglio che sia stato scelto un reggino doc per questo delicato, quanto prestigioso, incarico».

Queste le parole del parlamentare Francesco Cannizzaro, Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario regionale della Calabria, per commentare la notizia della nomina da parte del CSM di Giuseppe Campagna quale Presidente del tribunale di Reggio Calabria.

«In un territorio complesso come il nostro, il ruolo della magistratura è fondamentale - ha proseguito l’onorevole Cannizzaro – e non ho mai nascosto grande apprezzamento e ammirazione per gli uomini e le donne impegnati nel mondo della giustizia in Calabria, come ho evidenziato anche nel corso di numerosi incontri pubblici. Ho sempre detto e colgo l’occasione per ribadirlo, che a Reggio possiamo vantare la migliore magistratura d’Italia, con livelli di competenza che ormai da anni la vedono fare scuola anche sul piano internazionale».

Un sentito plauso, dunque, da parte di Cannizzaro che, nel rivolgere i migliori auguri di buon lavoro a Campagna nelle sue nuove vesti ha concluso: «Sono certo che guiderà il Tribunale di Reggio Calabria con autorevolezza, competenza e grande senso delle istituzioni, proseguendo con determinazione nel suo impegno a difesa della legalità e in contrasto alla criminalità e alle ingiustizie, con la consapevolezza di poter sempre contare sulle fondamentali sinergie istituzionali di cui il nostro territorio ha quanto mai necessità».