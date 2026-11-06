Un momento di grande emozione e dal forte valore civico, che ha visto la partecipazione dei componenti della Commissione, dei membri della Giunta circoscrizionale e dei rappresentanti delle due realtà associative

Un gesto concreto che può fare la differenza tra la vita e la morte. Nella seduta di oggi della II Commissione Consiliare Permanente – Attività Culturali, Ricreative e Sportive della III Circoscrizione Reggio Nord, guidata dalla Presidente Martina Tripodo, le associazioni Quadrifoglio e Genea hanno donato ufficialmente un DAE (Defibrillatore Semiautomatico Esterno) alla III Circoscrizione.

Un momento di grande emozione e dal forte valore civico, che ha visto la partecipazione dei componenti della Commissione, dei membri della Giunta circoscrizionale e dei rappresentanti delle due realtà associative, tra cui il Presidente di Genea, Marco Borruto, e il Segretario dell’Associazione Quadrifoglio, Fabrizio Currò, presenti al momento della consegna ufficiale.

Il DAE donato sarà un presidio salvavita a disposizione dell’intera comunità della III Circoscrizione e verrà collocato in un luogo accessibile e ben segnalato, in modo da poter essere utilizzato tempestivamente in caso di arresto cardiaco improvviso. Come è noto, in caso di arresto cardiaco ogni minuto è decisivo: avere un defibrillatore vicino, funzionante e facilmente raggiungibile, unitamente a cittadini formati per usarlo, aumenta in modo significativo le possibilità di salvare una vita in attesa dell'arrivo del 118.

La Presidente della II Commissione, Martina Tripodo, ha ringraziato le due associazioni, per la sensibilità dimostrata:"Questa donazione non è solo un dispositivo, è un atto d'amore verso il territorio. Le associazioni Quadrifoglio e Genea ci insegnano che la comunità si costruisce con i fatti. Ora tocca a noi valorizzare questo dono con formazione, informazione e cura."

Grande soddisfazione è stata espressa anche dai rappresentanti delle associazioni Quadrifoglio e Genea, che hanno sottolineato come la collaborazione con le istituzioni di prossimità sia fondamentale per promuovere la cultura della prevenzione, del primo soccorso e della cittadinanza attiva.

La III Circoscrizione, guidata dal Presidente F.F. Bruno Germanò, si impegnerà dunque a individuare, insieme ai tecnici competenti, la collocazione più idonea e sicura per il DAE e a promuovere corsi di formazione BLSD-PBLSD rivolti a cittadini, volontari, operatori sportivi e personale delle associazioni.

Inoltre, saranno organizzate giornate informative nelle scuole, nelle parrocchie e nelle strutture sportive del territorio per sensibilizzare e informare i cittadini sull’importanza del DAE, che verrà inserito nella mappatura dei defibrillatori presenti in città.

Un impegno che la Consigliera Claudia Marafioti, infermiera professionale e componente dell'Esecutivo, ha accolto con particolare entusiasmo, sottolineando l'importanza di affiancare il dispositivo alla formazione: un DAE da solo non basta,serve una comunità preparata a usarlo.

La III Circoscrizione ringrazia di cuore le associazioni Quadrifoglio e Genea per questo dono prezioso. Un cuore che riparte è il regalo più grande che si possa fare a una comunità.