Anche quest’anno il Lions Club Locri ha promosso il service “Un Poster per la Pace” in collaborazione con gli studenti dell’Istituto Comprensivo Mario La Cava, guidato dalla dirigente Rosalba Zurzolo, che da molti anni aderisce con entusiasmo al concorso internazionale.

Da quasi quarant’anni, il concorso “Un Poster per la Pace” di Lions Clubs International offre ai ragazzi dagli 11 ai 13 anni l’opportunità di esprimere, attraverso l’arte, il proprio significato di pace. Ogni anno i Lions Club di tutto il mondo promuovono il concorso nelle scuole e nei gruppi giovanili organizzati, offrendo ai partecipanti la possibilità di essere riconosciuti a livello locale e internazionale e di concorrere a un primo premio di 5.000 dollari per la creatività dimostrata nell’interpretazione del tema annuale.

Per l’edizione di quest’anno, sul tema “Armonia nell’umanità”, i giovani sono stati invitati a immaginare un mondo in cui persone di culture e provenienze diverse vivano insieme in armonia, celebrando le differenze, valorizzando ciò che unisce e costruendo una convivenza pacifica.

Gli studenti hanno quindi rappresentato, attraverso il disegno, la propria idea di pace e i valori a essa legati.

La manifestazione conclusiva si è svolta nell’Aula Magna dell’istituto alla presenza degli studenti, dei docenti e dei rappresentanti del club, guidati dal past president Antonio Zuccarini, in assenza del presidente Ettore Lacopo per impegni pregressi. La responsabile del service Marialuisa Muscoli, unitamente a Rocco Vasile e Giulia Arcuri, ha seguito con impegno e passione tutte le fasi dell’iniziativa.

Ad aprire la cerimonia è stata la professoressa Maria Teresa Procopio, che ha espresso parole di ringraziamento al Lions Club Locri per la costante attenzione rivolta al mondo della scuola e ai giovani. Successivamente è intervenuta Marialuisa Muscoli, che ha ringraziato gli studenti per la partecipazione e l’impegno dimostrati attraverso elaborati ricchi di sensibilità e significato sul tema della pace. Rocco Vasile ha quindi sottolineato il valore del service “Un Poster per la Pace”, iniziativa che ogni anno invita i ragazzi a riflettere sui principi della solidarietà, della fratellanza e della convivenza pacifica tra i popoli.

Nel corso della manifestazione sono stati consegnati attestati di partecipazione a tutti gli studenti coinvolti e un riconoscimento ufficiale alla scuola per la preziosa collaborazione offerta nel tempo. La studentessa Maria Giorgi è risultata vincitrice del concorso e ha rocevuto uno speciale attestato per il primo posto.

Il Lions Club Locri ha inoltre donato alla scuola un’orchidea bianca, simbolo di pace, armonia e speranza.

L’iniziativa si è conclusa in un clima di entusiasmo e condivisione, confermando ancora una volta il forte legame tra il Lions Club Locri e il mondo della scuola nella promozione dei valori civili e della cultura della pace.