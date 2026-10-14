Un nome scelto dai cittadini e una grande festa per celebrare il nuovo collegamento. Il ponte sul Calopinace, inaugurato lo scorso 9 ottobre all'alba, si prepara a vivere un altro fine settimana di iniziative. Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha annunciato attraverso i propri canali social due appuntamenti che coinvolgeranno direttamente la cittadinanza.

Il primo riguarda la scelta del nome del ponte, affidata a un sondaggio pubblicato sulla pagina Instagram della Città di Reggio Calabria. Quattro le opzioni proposte: Ponte della Gioventù, dedicato alle nuove generazioni; Ponte dell'Alba, richiamo simbolico alla rinascita; Ponte Kalòs, dal greco antico «bello», in omaggio alle radici magnogreche della città; e Ponte Apsìa, antico nome greco del torrente Calopinace, legato alla storia della fondazione di Reggio.

Le votazioni resteranno aperte fino alle 19:30 di venerdì 16 ottobre, direttamente attraverso il sondaggio Instagram, che ha già raccolto migliaia di partecipazioni. Intanto Cannizzaro, attraverso un video pubblicato nelle proprie storie Instagram, ha annunciato una grande festa per domenica 18 ottobre, a partire dalle 17:30, proprio sul ponte e nell'area antistante.

«Durante l'inaugurazione del ponte sul Calopinace avevamo promesso ai nostri ragazzi che per l'occasione avremmo organizzato una mega festa per loro. E così sarà», ha spiegato il primo cittadino. Per l'organizzazione saranno coinvolti anche i promoter della movida reggina. «Abbiamo chiesto loro di darci una mano e li ringrazio tutti perché esattamente tutti ci hanno detto di sì», ha aggiunto Cannizzaro, invitando la cittadinanza a partecipare.

«Sarà una festa per i ragazzi, per i meno giovani, insomma una festa per tutta la città. Ci vediamo domenica dalle 17:30 in poi per una bellissima festa di Reggio Calabria». Un nuovo appuntamento, dunque, per il ponte inaugurato appena pochi giorni fa, con i cittadini chiamati prima a sceglierne il nome e poi a ritrovarsi per festeggiare.