Si rinnova per il secondo anno consecutivo l’appuntamento con la speranza e la forza delle donne. Sabato 28 marzo, alle ore 10, a causa del maltempo al Botteghelle e non più a Piazza Castello, avrà luogo il flash mob promosso dall’Associazione Grace Ets. Un evento che anticipa la IV edizione di "Una Passerella per Grace" (18 aprile) che non è solo una performance, ma un inno alla vita che sfida la vulnerabilità attraverso la danza e la condivisione.