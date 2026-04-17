Non è stata soltanto la conclusione di un progetto. È stata, piuttosto, la testimonianza viva di una comunità che educa, ascolta e trasforma. Mercoledì 15 aprile, nell’Auditorium “Santa Famiglia”, si è respirata un’aria diversa: densa di emozione, consapevolezza e futuro.

“Gener-Azione #Pari – Canzoni, Diritti e Costituzione”, l’iniziativa promossa dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi, presieduto dall’Avv. Clara Tripodi, ha trovato il suo compimento, ma soprattutto ha lasciato un segno profondo, destinato a durare ben oltre una giornata.

Al centro di questo percorso, l’Istituto “Einaudi-Alvaro” di Palmi sotto una guida autorevole e sensibile: la Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariarosaria Russo. La sua visione di scuola emerge chiara: non un semplice luogo di istruzione, ma un laboratorio di cittadinanza attiva, in cui la Costituzione prende forma nella quotidianità e nei gesti dei ragazzi. Accanto a lei, una squadra coesa, il team bullismo e cyberbullismo composto dalle Professoresse Luciana Saffioti, Sabrina Esposito, Maria Dinaro, Michela Papalia e dal Professore Fabio Palumbo; docenti dotati di grande passione educativa che hanno condiviso e sostenuto ogni fase del cammino, contribuendo a rendere possibile un’esperienza così significativa.

E poi ci sono loro, i protagonisti veri: gli studenti. Ragazze e ragazzi che hanno saputo andare oltre l’ascolto, oltre la superficie delle parole. Quel ritornello, “femmena ‘e nie’, femmena ‘e niente”, non è rimasto una semplice suggestione musicale. È diventato domanda, inquietudine, presa di coscienza. È stato smontato, analizzato, ribaltato. È diventato voce. Le loro voci. Voci capaci di dire no alla violenza, agli stereotipi, alla discriminazione. Voci capaci di affermare, con forza e maturità, il valore del rispetto, dell’uguaglianza e delle relazioni sane.

Determinante, in questo percorso, come ha più volte ribadito l’avvocata Clara Tripodi, il ruolo del Comitato Tecnico Scientifico composto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Reggio Calabria Dott. Roberto Di Palma, dalla Dott.ssa Anna Curcuruto esperta in reati telematici e social network e dalla Dott.ssa Maria Grazia Carnevale psicologa dell’UMD presso ASP RC Palmi. Con competenza, passione e straordinaria capacità comunicativa il CTS ha tenuto sei incontri, presso i diversi plessi dell’Istituto, a partire dal mese di Dicembre 2025. Sei tappe, distribuite tra i diversi indirizzi della scuola, che hanno coinvolto gli studenti del biennio affiancati dai compagni del triennio, in un dialogo che ha superato le distanze tra classi, esperienze e sensibilità. La Dirigente Prof.ssa Russo ed il suo team bullismo e cyberbullismo hanno poi guidato i ragazzi dentro temi complessi, rendendoli accessibili, vivi, urgenti. Gli incontri con il CTS non si sono limitati alla dimensione giuridica e scientifica: hanno rappresentato un vero e proprio ponte tra il mondo delle istituzioni e quello dei giovani, un dialogo continuo capace di generare consapevolezza e responsabilità.

La scuola, successivamente, ha saputo creare spazi di ascolto autentico, trasformando le aule in luoghi di confronto libero e partecipato. Il lavoro del team guidato dalla DS Prof.ssa Russo, con il supporto dei suoi collaboratori Prof. Riccardo Rossetti vicario DS e Prof.ssa Silvana Ottavia Morgante, è stato un esempio concreto di scuola che si prende cura, che educa e che previene.

Mercoledì 15 Aprile, il lavoro avviato grazie all’iniziativa proposta dall’Avv. Clara Tripodi, ha visto il suo compimento. Non come una conclusione, ma come una restituzione viva, intensa, necessaria. La giornata finale, “Figlia d’a tempesta: voci e suoni contro la discriminazione di genere”, è stata il punto in cui le parole si sono fatte esperienza condivisa. E la condivisione ha riguardato numerose Autorità civili, religiose e militari. A porgere i loro saluti istituzionali sono stati l’On. Dr. Domenico Giannetta Consigliere della Regione Calabria; l’On. Dott.ssa Giuseppina Princi, europarlamentare, in

videocollegamento da Bruxelles; l’Avv. Angelo Rossi, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palmi; il Presidente del Consiglio del Comune di Palmi, l’Avv. Francesco Cardone. Assente per impegni improrogabili, la Presidente del Tribunale di Palmi Dr.ssa Natina Pratticò.

Ad applaudire l’iniziativa, condotta dalle moderatrici membri del CPO Avv. Flavia Maisano e Avv. Irene Negrini, anche numerosi esponenti della sfera militare e religiosa: il Vicario Generale della Diocesi, Mons. Don Giuseppe Varrà; il Procuratore Aggiunto della Repubblica di Palmi, il Dr. Santo Melidona; il Maggiore Luca Ghiselli, Comandante Compagnia Carabinieri di Palmi; il Dott. Diego Francesco Plutino Dirigente Commissariato PS; il Dott. Santino Marra, Luogotenente Guardia di Finanza Palmi e numerosi esponenti delle diverse associazioni culturali e di promozione sociale di Palmi.

Le istituzioni presenti hanno dato valore e riconoscimento al percorso, ma il vero cuore pulsante dell’evento è stato altrove: nelle voci degli studenti. Nei loro elaborati: un erbario dell’equilibrio dell’Istituto Tecnico Agrario; una bilancia della parità realizzata dai ragazzi dell’IPIA Manutenzione e Assistenza Tecnica e una torta dell’uguaglianza accompagnata dal cocktail “Alchemy of Gender” per l’IPIA Enogastronomia con intervista in stile “Le Iene”; colloqui, interviste e incontri dedicati al rispetto e all’educazione affettiva per i ragazzi del Liceo; un calendario sociale come manifesto per la parità di genere elaborato dai ragazzi dell’Istituto Tecnico Economico. Prodotti diversi ma un unico messaggio corale: il rifiuto per ogni forma di violenza e discriminazione e l’importanza del rispetto come valore imprescindibile per una relazione sana.

A rendere ancora più intensa la giornata, il contributo artistico dell’Ass. Culturale Proagòn, con un’interpretazione toccante da parte di Andrea Militano e Sabrina Esposito, e quello musicale dei Nära Vän, con la meravigliosa voce di Giorgia Braganò, accompagnata dai talentuosi musicisti Rocco Cannizzaro, Lorenzo Caristi e Sasà Filippone che hanno sapientemente riarrangiato il brano simbolo “Figlia d’à Tempesta”.

“Gener-Azione #Pari” assieme all’IIS “Einaudi-Alvaro” ha dimostrato che la scuola, quando crede nella propria missione, può diventare motore di cambiamento reale. La sinergia tra l’Avv. Clara Tripodi e la Dirigente Prof.ssa Mariarosaria Russo ed il suo team bullismo e cyberbullismo, grazie al contributo degli esperti del CTS e alla presenza delle istituzioni, ha saputo costruire un’esperienza completa, capace di unire sapere, emozione e responsabilità.

E forse è proprio questo il risultato più importante: aver trasformato una canzone in coscienza, una riflessione in azione, un progetto in identità condivisa.

Perché è così che si misura il valore di un percorso: quando smette di essere un’iniziativa e diventa esperienza. Quando la Costituzione non è più solo un testo, ma una pratica quotidiana fatta di rispetto, responsabilità e partecipazione. Quando la scuola diventa davvero un luogo in cui si impara a essere, prima ancora che a sapere.