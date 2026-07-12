Dalla famiglia di Jessica Laface riceviamo e pubblichiamo questa lettera aperta:

A nome di tutta la famiglia Laface, desideriamo rivolgere un ringraziamento profondo e sentito a tutti coloro che hanno reso l'ultimo saluto a Jessica un momento di rara bellezza e dignità.

Un grazie immenso va ai presidenti delle associazioni bikers di Reggio Calabria e a ogni singolo motociclista che ha voluto essere presente. Avete dimostrato cosa significhi davvero essere una famiglia. Quando avete dato gas alle moto, facendo vibrare l'aria con la voce dei vostri motori, e avete sollevato i caschi al cielo per la benedizione, il dolore si è unito all'orgoglio. In quel preciso istante, abbiamo sentito Jessica incredibilmente vicina: era lì con voi, fiera di quell'omaggio sincero e "selvaggio" che le apparteneva nell'anima.

Un ringraziamento speciale e commosso va ai portatori della Chiesa di Santo Stefano da Nicea di Archi . Vedervi, ancora una volta, indossare con orgoglio la vostra maglietta e il foulard per portare a spalla Jessica, in entrata e in uscita dalla chiesa, ci ha toccato nel profondo. Sappiamo quanto questo gesto sia prezioso, ancor più perché Jessica era la sorella del nostro amato Enzo, uno di voi. Il vostro legame e il vostro affetto sono stati un abbraccio silenzioso che non dimenticheremo mai.

Il nostro cuore va inoltre a Padre Giovanni: grazie per la delicatezza della Sua predica e per aver voluto benedire personalmente i caschi e le moto, consacrando quel legame indissolubile tra Jessica e la sua passione.

Nessuna strada è davvero buia se illuminata dal calore di persone così speciali. Avete dato voce al nostro dolore e ali al ricordo di Jessica, regalandoci un conforto che porteremo nel cuore per sempre.

Vi chiediamo di far girare questo ringraziamento a chiunque abbia contribuito a rendere omaggio a Jessica. Grazie per aver guidato al suo fianco fino all'ultimo traguardo.

A voi tutti, da Jessica e da noi: che il vento vi sia sempre amico.

Buona strada, ovunque voi siate.