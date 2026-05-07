Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione della nuova area sportiva polivalente presso gli istituti «Nostro - Repaci» e Alberghiero Turistico di Villa San Giovanni «Trecroci». Oggi la consegna agli istituti scolastici alla presenza delle due dirigenti scolastiche e alle autorità metropolitane, cittadine, forze dell’ordine e della ditta esecutrice dei lavori.

L’intervento realizzato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed esteso su oltre 4.000 mq, è stato finanziato con un mutuo concesso dal Credito sportivo nell’ambito del programma «Sport missione Comune», per un importo complessivo di 750.000 euro.

Il progetto ha previsto la realizzazione di un campo da calcetto in erba sintetica, un campo da padel, un campo da basket 3x3 e un’area fitness outdoor accessibile, concepita come spazio di aggregazione, inclusione e benessere per studenti e cittadini. Sono stati inoltre realizzati nuovi impianti di illuminazione a led ad alta efficienza e un moderno sistema di videosorveglianza, dotato di telecamere dedicate al monitoraggio e alla sicurezza dell’intera area, al fine di garantire una maggiore tutela degli spazi pubblici e una fruizione sicura delle strutture sportive anche nelle ore serali.

L’intervento ha compreso anche la riqualificazione dei percorsi pedonali, delle aree verdi e del sistema di raccolta delle acque meteoriche, con l’inserimento di arredo urbano e rastrelliere per biciclette. Un nuovo playground scolastico e cittadino, moderno, inclusivo e sostenibile, destinato a diventare un punto di riferimento per lo sport, la socialità e la vivibilità urbana del territorio.