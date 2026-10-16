Presentati all’Istituto CENIDE i progetti dedicati all’apprendimento e alla sostenibilità ambientale. Sinergia tra Comune e CENIDE per promuovere formazione, cittadinanza attiva e partecipazione

Si è svolto presso l’Istituto CENIDE di Villa San Giovanni un incontro di presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale “Passo dopo passo… insieme per l’apprendimento” e “Insieme per un futuro più verde e vivibile”. Una iniziativa che pone al centro l’educazione, la partecipazione e la crescita dei giovani, valorizzando il contributo del volontariato allo sviluppo della comunità locale.

I progetti vedono il Comune di Villa San Giovanni nel ruolo di ente titolare e l’Associazione Istituto CENIDE nel doppio ruolo di ente di accoglienza per il progetto “Passo dopo passo… insieme per l’apprendimento” e di ente formatore per entrambi i progetti del Servizio Civile Universale, impegnato anche nell’accompagnamento e nella formazione degli operatori volontari, attraverso un percorso che integra acquisizione di competenze, esperienza pratica e conoscenza dei bisogni del territorio.

All’incontro hanno preso parte: il sindaco di Villa San Giovanni, avvocato Giusi Caminiti; il presidente dell’Istituto CENIDE, ingegnere Ferruccio Versace, il direttore generale, dottor Tullio Caracciolo, l’avvocato Maria Domenica Zoccoli docente e consulente legale dell’Istituto e numerosi volontari coinvolti nei progetti.

L’iniziativa ha rappresentato un momento di confronto sul significato del Servizio Civile Universale come esperienza di cittadinanza attiva, solidarietà e responsabilità sociale. Un’opportunità che consente ai giovani di mettere a disposizione della collettività il proprio tempo e le proprie energie, maturando al contempo competenze relazionali, comunicative e organizzative, capacità di collaborazione e consapevolezza del proprio ruolo nella società.

Il progetto “Passo dopo passo… insieme per l’apprendimento” si inserisce nel programma di intervento “EduCare: Spazi di educazione quotidiana 2025”, promosso nell’ambito del Servizio Civile Universale dal Comune di Villa San Giovanni, che comprende anche il progetto “Insieme per un futuro più verde e vivibile”, dedicato alla dimensione ambientale e alla promozione di una maggiore attenzione verso il territorio e la sua sostenibilità.

Due percorsi che, pur sviluppandosi in ambiti differenti, condividono una visione comune: favorire il protagonismo giovanile e promuovere una partecipazione concreta alla vita della comunità, attraverso esperienze capaci di coniugare formazione, impegno civico e attenzione ai bisogni collettivi.

In questo contesto, il ruolo dell’Istituto CENIDE assume particolare rilievo nell’accompagnare i volontari lungo il percorso di servizio, attraverso la formazione e il confronto con le realtà operative. L’apprendimento non si esaurisce infatti nell’acquisizione di conoscenze teoriche, ma si consolida attraverso l’esperienza sul campo, il lavoro di gruppo, l’assunzione di responsabilità e la capacità di affrontare situazioni concrete.

La collaborazione tra il Comune di Villa San Giovanni e l’Istituto CENIDE conferma così l’importanza di una rete istituzionale capace di investire sui giovani, riconoscendoli come risorsa per il presente e per il futuro del territorio. Il Servizio Civile diventa, in questa prospettiva, non soltanto un’esperienza formativa e personale, ma anche uno strumento per rafforzare il senso di appartenenza, la solidarietà e la partecipazione consapevole alla vita pubblica.

Un percorso che parte dai giovani e si apre alla comunità: perché crescere insieme significa costruire, passo dopo passo, opportunità di apprendimento, inclusione e sviluppo condiviso.