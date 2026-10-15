Colori per illuminare i momenti grigi della malattia e della permanenza in ospedale. Nel segno della Kalanchoe, nota come la pianta del sorriso, e con lo slogan “Amico oggi, Volontario domani”, l'associazione Volontari Ospedalieri promuove la XVIII Giornata Nazionale dell'Avo, in programma il prossimo 17 ottobre anche a Reggio Calabria. Dalle ore 9 le volontarie e i volontari dell’Avo Reggina saranno fuori alla loro sede presso il Gom, accanto al cup, per donare le piantine e un sorriso e per distribuire volantini informativi.

«Desideriamo che questa diventi un’occasione di incontro all’interno dell’ospedale dove quotidianamente siamo impegnati con una presenza discreta ma piena di amore e vicinanza alle persone ricoverate e alle loro famiglie. Un gesto semplice come noi che speriamo possa aiutarci a raccontare quanto bella sia questa esperienza di servizio e quanto sia importante che la cittadinanza si avvicini per conoscerla e sperimentarla. Insieme potremo fare sempre di più per arricchire il nostro contributo alla vita ospedaliera, accanto a chi soffre». È quanto dichiara Antonella Stirparo, presidente dell'Avo di Reggio Calabria, attiva a Reggio Calabria dal 1987 nel Grande Ospedale Metropolitano, nelle corsie degli Ospedali Riuniti e del Morelli, e in queste settimane impegnata a preparare il prossimo corso di formazione per chi aspira a diventare volontario in ospedale, nel segno della continuità e del radicamento sul territorio.