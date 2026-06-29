Successo per la manifestazione organizzata dall’Accademia del Gran Maestro Giuseppe Cavallo. Sul lungomare una giornata di stage, esibizioni e riconoscimenti agli allievi che ha richiamato atleti e famiglie da tutta la Calabria

Una giornata all’insegna dello sport, dell’aggregazione e della crescita personale. L’anfiteatro del lungomare di Caulonia Marina ha ospitato il Gran Galà delle Arti Marziali e Kickboxing organizzato dall’Accademia fondata e diretta dal Gran Maestro Giuseppe Cavallo, appuntamento che ha richiamato atleti, tecnici e famiglie provenienti anche da fuori regione.

L’evento, patrocinato dalla Presidenza del Consiglio regionale della Calabria, dall’ACSI e dal Comune di Caulonia, ha rappresentato il momento conclusivo della stagione sportiva dell’Accademia, realtà che negli anni si è affermata come punto di riferimento nel panorama delle arti marziali calabresi.

Non solo risultati agonistici, ma soprattutto formazione ed educazione attraverso i valori della disciplina, del rispetto e della solidarietà. È questa la filosofia che guida il lavoro dell’Accademia, portata avanti insieme allo staff composto dai maestri Nicola Geranio, Maria Spanò e Rocco Garelli, dall’istruttore Gabriele Pronestì e dagli insegnanti tecnici Giovanni Audino e Mario Tassone.

Tra i nomi che testimoniano il livello raggiunto dalla scuola figura anche il campione del mondo Antonio Sgambelluri, cresciuto sportivamente proprio sotto la guida del maestro Cavallo.

L’edizione 2026 del Gran Galà è stata caratterizzata da una significativa novità. Per la prima volta in Calabria è stato presentato lo Sport Chanbara, disciplina giapponese riconosciuta in Italia attraverso l’associazione nazionale di riferimento e aggregata alla Federazione Italiana Scherma.

A guidare lo stage dedicato alla disciplina è stato il maestro Antonio Di Donato, che ha illustrato tecniche, principi e filosofia di uno sport fondato sul rispetto dell’avversario, sul controllo e sulla sicurezza. Un momento che ha suscitato curiosità e interesse tra i partecipanti, aprendo nuove prospettive per la diffusione dello Sport Chanbara sul territorio regionale.

Molto apprezzati anche gli stage di arti marziali, difesa personale e kickboxing, impreziositi dalle esibizioni del maestro Giosuè Coppola e della campionessa Consuelo Casablanca, accolti dagli applausi del numeroso pubblico presente.

Particolarmente emozionante la tradizionale cerimonia del passaggio di grado e del cambio cintura, che ha premiato il percorso compiuto dagli allievi durante l’anno sportivo. Un momento simbolico che ha coinvolto famiglie e atleti, celebrando sacrificio, impegno e costanza.

Più che una semplice manifestazione sportiva, il Gran Galà si è confermato una festa della comunità e dei valori educativi dello sport. Un appuntamento che rafforza il ruolo dell’Accademia del Gran Maestro Giuseppe Cavallo come realtà di riferimento per il movimento marziale calabrese e nazionale, capace di coniugare qualità tecnica, innovazione e attenzione alla crescita delle nuove generazioni.